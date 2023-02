„Das macht uns aus“

Oberplanitzing – Die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen des Katholischen Familienverbandes Südtirol (KFS) trafen sich am vergangenen Freitag und Samstag im Hotel Masatsch in Oberplanitzing zur jährlichen Klausurtagung. Während die Bezirksleiterinnen bereits am Freitagnachmittag zu den 1001 Gründen für deren ehrenamtlichen Mitarbeit im KFS und zu arbeitstechnischen Dingen diskutierten, gaben sich am Samstag Ehrenamtliche und Hauptamtliche ein ideenreiches Stelldichein.

Die geistliche Assistentin im KFS Manuela Unterthiner sorgte mit einer interaktiven Besinnung für einen lockeren Einstieg. „Los geht’s! 2024, wir kommen!,“ so lautete der vielversprechende Auftakt der Klausurtagung. Best of family – Das Programm und die Termine für 2024 wurden detailliert besprochen und aufgefächert. Gekonnt bündelte Moderatorin Manuela Weber Deluggi die vielen während der Klausur in der Gruppe erarbeiteten Themen und Inhalte rund um Familie, Rollenbilder, Werte, Ehrenamt, Zukunft usw.

Mit dem Auftrag, Familien so gut wie möglich in ihrem Alltag zu unterstützen, brennt Angelika Mitterrutzner als KFS-Präsidentin in ihrer immerhin dritten Legislatur für den KFS und bestätigt: „Durch die vielen Aktionen und Projekte, die landesweit über die 114 Zweigstellen angeboten werden, dürfen sich die immerhin rund 15.000 Mitgliedsfamilien des KFS-Netzwerkes aufgefangen und gestärkt fühlen!“ Bei all den aktuellen Diskussionen rund um die Ganzjahresbetreuung unterstreicht Angelika Mitterrutzner immer wieder, dass es hier im Wesentlichen um das Wohl des Kindes geht und dieses in den Mittelpunkt zu stellen ist. Engagiert und optimistisch betont KFS-Geschäftsführerin Samantha Endrizzi: „Der KFS setzt sich für eine intakte Gesellschaft ein und wird somit auch in Zukunft Vermittler wesentlicher Werte sein.“

Durch die über 1000 – vor allem auch jungen – Ehrenamtlichen, hat der KFS vor Ort den Realitätsbezug zu all den großen Herausforderungen, die Familien tagtäglich bewältigen müssen. Der Katholische Familienverband sieht es als eine seiner Hauptaufgabe, Sensibilisierungsarbeit zu leisten, um weiterhin als ernstzunehmende Lobby wahrgenommen zu werden.