Delegation der Bayern-Südtirol-Gesellschaft beim Eröffnungsfestakt der Herrenchiemsee Festspiele

Von: mk

Herrenchiemsee/Bozen – Auf Einladung des Bayerischen Staatsministers für Europaangelegenheiten und Internationales, Eric Beißwenger, nahm eine Delegation der Bayern-Südtirol-Gesellschaft am Eröffnungsfestakt der Herrenchiemsee Festspiele im Neuen Schloss Herrenchiemsee teil.

Der Festakt fand im Spiegelsaal des Schlosses statt. Die vielbeachtete Festrede hielt Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Orchester KlangVerwaltung. Im Anschluss bot ein Empfang Gelegenheit zum Austausch zwischen Vertretern aus Politik, Kultur und Gesellschaft.

Die Bayern-Südtirol-Gesellschaft war vertreten durch die Vorstandsmitglieder Walter Baumgartner, Monika Aondio, Emilia Müller, Werner Stuflesser und Peter Daldos sowie Oskar Ausserer.