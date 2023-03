„Den Kindern das Wort“

Montan – Seit mehreren Jahren war die Anzahl jener Menschen rückläufig, welche die jährliche Andreas-Hofer-Gedenkfeier in Montan besucht hat. Ein Umstand, der der Schützenkompanie Montan zu denken gab. Die Schützenkompanie Montan unter der Leitung ihres Hauptmannes Lukas Wegscheider hat sich in der Folge mit dieser Thematik beschäftigt und angedacht, Kinder und Jugendliche an die Geschichte ihrer Heimat heranzuführen, und zwar aktiv. Andreas Varesco und Lukas Wegscheider haben die Initiative ergriffen und den Schülerinnen und Schülern der 4. und 5. Klasse der Grundschule Montan kindgerecht die historische Persönlichkeit und den Menschen Andreas Hofer nähergebracht. Aus einer geplanten Schulstunde sind auf Grund des regen Interesses zwei geworden und die Kinder konnten dabei nicht nur ihren Wissensdurst stillen, sondern haben auch überaus spannende Fragen gestellt: „Was hat Andreas Hofer zu seinen Taten bewegt? Was macht diesen Menschen zu einer historischen Persönlichkeit? Was bleibt uns von ihm in Erinnerung? Können wir heute seinem Handeln noch etwas abgewinnen?“

Zusätzlich zu diesen zwei Schulstunden ist es zu einem weiteren Austausch mit einigen Schülerinnen und Schülern gekommen und mit der fachkundigen Unterstützung von Lehrer Andreas Varesco haben die jungen Mitbürger Gedanken, Meinungen und Eindrücke zum Sandwirt aus dem Passeier gesammelt.

Anna Kaufmann, Pia Varesco, Lia Kompatscher, Anton Scherlin, Luis Biasi und Nathan Wegscheider haben ihre Gedanken bei der diesjährigen Andreas-Hofer-Gedenkfeier im Namen der Kinder Montans vorgetragen.

Der rote Faden, der die einzelnen Reden durchzogen hat, war: „Streitet nicht!“ Dementsprechend lautete auch der Wunsch der Kinder in Anbetracht der kriegerischen Auseinandersetzungen in unserer unmittelbaren Nähe: dauerhafter Frieden.

„Wir von der Schützenkompanie Montan hoffen, dass die Worte unserer jungen Mitbürger Inspiration für uns alle sein können, sich etwas mehr mit der Geschichte unseres Landes zu befassen und das hohe Gut „Frieden“ weiterhin zu schätzen“, schloss der Hauptmann der Schützenkompanie Montan, Lukas Wegscheider, nach den Gedenkreden der jungen Freunde.

Im Anschluss an die Kranzniederlegung spielte die Musikkapelle vor so vielen Kirchgängern wie selten zuvor das „Lied vom guten Kameraden“ sowie die Landeshymne. Dazu feuerte die Schützenkompanie Montan eine exakte Ehrensalve zu Ehren aller Gefallenen und Kriegsopfer ab.