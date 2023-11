Der Minichor Bruneck singt für den guten Zweck

Benefizkonzert für Südtiroler Familien in Not

Bruneck – Den Minichor Bruneck gibt es nun schon fast seit 20 Jahren und in diesen Jahren gab es viele Highlights. So hat der Minichor bereits fünf eigene Cd`s veröffentlicht, er sang in Rom auf den Petersplatz für Papst Franziskus, nahm an der ORF Fernsehshow in Wien „Die große Chance de Chöre“ teil, musizierte mit Musikern aus dem Ausland wie der Starmania Gewinnerin und ESC Teilnehmerin Nadine Beiler, den große Chance Gewinnerinnen Harfonie, dem DSDS Teilnehmer Jesse Ritch und Tschentig, der Minichor durfte sogar ein Video mit den Fäaschtbänklern aus der Schweiz drehen, wurde von Alexander Eder nach einem „musikalischen Flirt“ zu einem seiner Konzerte eingeladen und organisierte bereits zwei eigene Benefizkonzerte für Südtiroler Familien in Not mit Südtiroler Musikgrößen wie Philipp Burger, Norbert Rier, Max von Milland, Patrick Strobl, Tracy Merano, Barbara Zanetti, Geschwister Niederbacher u.v.m.

Am Samstag, den 25. November 2023 veranstaltet der Minichor Bruneck im Nobis Bruneck mit Beginn um 19.30 Uhr sein drittes Benefizkonzert für Südtiroler Familien in Not. Dafür hat der Minichor wiederum Südtiroler Musiker und Musikerinnen eingeladen, die unentgeltlich für die gute Sache auftreten.

Barbara Zanetti, Jason Nussbaumer, Oswald Sattler, Markus „Doggi“ Dorfmann und die Band Lost Zone werden an diesem Abend einige Lieder zum Besten geben, ein Lied sogar jeweils im Duett mit dem Minichor Bruneck.

Als Moderator wird Alfred E. Mair durch den Abend führen. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden für mehrere Südtiroler Familien in Not gesammelt. Dank einiger Sponsoren, ist es den Organisatoren möglich, jeden gespendeten Euro an die Familien in Not weiterzuleiten. Einlass in den großen Saal im Nobis Bruneck ist ab 19.00 Uhr, der Minichor Bruneck freut sich auf ein zahlreich erscheinendes Publikum.

Minichor steht für Ministrantenchor, denn ursprünglich bestand der Chor nur aus Ministranten aus Bruneck. Schon bald öffnete der Chor seine Tore und alle, die gerne bei Messgestaltungen mitsingen wollten, durften dabei sein. Im Arbeitsjahr 2023/2024 besteht der Kinderchor nun aus über 50 Sänger und Sängerinnen, den Chorleitern Claudia und Günther und einem tollen Team, das fleißig mithilft.