Der Nikolaus kommt – aber wie?

Meran – Die Katholische Männerbewegung lädt zu ihrer ersten Nikolausschulung nach Meran ein: Wer heuer zum ersten Mal oder auch als erfahrener Nikolaus im Einsatz ist, ist eingeladen, am Freitagabend, 17. November 2023 um 19.30 Uhr nach Meran in die Jugendkirche am Sandplatz 3 zu kommen und an einer rund eineinhalbstündigen Nikolausschulung mit Patrick Schmalzl teilzunehmen.

Die Katholische Männerbewegung veranstaltet die Schulung auf Nachfrage aus dem Westen Südtirols. Noch sind einige Plätze frei. Veranstaltet wird die Schulung gemeinsam mit dem Jugenddienst Meran, der Jugendkirche und der Cusanus-Akademie. Der Erwachsenenbildner Patrick Schmalzl aus Marling führt durch den Abend, er begleitet seit über zehn Jahren Nikolaus- und andere Weiterbildungen und weiß, auf welche Situationen Nikoläuse treffen können, wie sie sich in kniffligen Situationen verhalten können und was pädagogisch sinnvoll ist.

Die Katholische Männerbewegung lädt interessierte Frauen und Männer ein, sich telefonisch unter +39 320 444 5399 oder per Mail info@kmb.it anzumelden. Teilnahme ist gegen freiwillige Spende möglich. Die Teilnehmenden sind eingeladen, Nikolausgewand, Mitra und Stab mitzubringen.