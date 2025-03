Die besten Griechen Tirols

Julian Torggler und Hannah Weger in Innsbruck prämiert

Von: luk

Innsbruck – Mitte Februar fand am Institut für Klassische Philologie und Neulateinische Studien der Universität Innsbruck die Klausur zu “Certamen Tirolense: Latinum et Graecum” statt. Im Wettbewerb für Altgriechisch konnten zwei Vinzentiner Schüler den ersten und dritten Platz erringen.

Insgesamt 183 Jugendliche stellten beim diesjährigen Gesamttiroler Landesfremdsprachenwettbewerb ihre Fähigkeiten in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Latein und Altgriechisch unter Beweis. Unlängst wurden die Gewinnerinnen und Gewinner im Innsbrucker Landhaus von der Tiroler Bildungslandesrätin Cornelia Hagele und dem Bildungsdirektor Paul Gappmaier ausgezeichnet. In der Sparte Altgriechisch landeten gleich zwei Vinzentiner Schüler unter den besten drei. Hannah Weger aus Mühlbach konnte den dritten Platz erreichen und Julian Torggler aus Feldthurns wurde zum Landessieger gekürt und ist somit für den Bundeswettbewerb qualifiziert, der im April in Vorarlberg stattfindet.