Von: Ivd

Bozen – Im Rahmen seiner Forschungstätigkeit an der Freien Universität Bozen und am Forschungszentrum Laimburg verbrachte Alois Fundneider rund fünf Monate in Argentinien. Dabei konnte er sich ein Bild von der heimischen und nicht-heimischen Flora Argentiniens machen. Das südamerikanische Land hat viele verschiedene Lebensräume, die von der Antarktis im Süden bis zu den Tropen im Norden reichen. In seinem Vortrag „Einblicke in die Biogeographie Argentiniens – von Endemiten und invasiven Arten” geht er vor allem auf die Flora der Pampa-Region und Patagoniens ein.

Der Vortrag findet am Freitag, 11. April um 18 Uhr im Naturmuseum Südtirol und im Rahmen der Treffen des Arbeitskreises Flora Südtirol statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung auf der Website des Museums wird empfohlen. Die Veranstaltung ist auch online auf dem YouTube-Kanal des Museums zu sehen.