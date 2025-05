Die fünfte Ausgabe startet: Klassik trifft Gegenwart

Von: mk

Bozen – Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre kehrt M4NG – Music 4 the Next Generation mit seiner fünften Ausgabe zurück. Die Initiative lädt junge Musiker und Bands unter 35 Jahren dazu ein, Werke der klassischen Musik in einer zeitgenössischen Sprache neu zu interpretieren.

Die Anmeldungen sind bereits ab 5. Mai geöffnet.

M4NG ist ein innovatives Musikprojekt, das darauf abzielt, den Dialog zwischen klassischer Tradition und moderner Kreativität zu fördern. Ziel ist es, musikalische Kultur einem breiten und vielfältigen Publikum näherzubringen.

Organisiert wird M4NG von einem Netzwerk von Bankenstiftungen: Fondazione Caritro, Fondazione Cariverona, Fondazione Cariparo, Stiftung Südtiroler Sparkasse sowie mit Unterstützung der Fondazione di Fabriano e Cupramontana, Fondazione di Ascoli und Fondazione di Jesi – in Zusammenarbeit mit Better Days Srl und Sideout Srl.

Zum Wettbewerb

Teilnehmende – ob solo oder im Kollektiv – wählen ein oder mehrere Werke aus einem vorgegebenen klassischen Repertoire und gestalten diese neu: thematisch, harmonisch oder rhythmisch. Die künstlerische Freiheit und individuelle Identität stehen dabei im Vordergrund.

Die fünf Finalistinnen und Finalisten präsentieren ihre Werke live – begleitet von einem 21-köpfigen Orchester – am 27. November 2025 im Teatro Zandonai in Rovereto (TN). Das Halbfinale findet am 3. Oktober im Teatro Ristori in Verona statt.

Die Bewerbungen werden von einer hochkarätigen Jury aus der italienischen Musikszene bewertet:

Colapesce, renommierter Singer-Songwriter

Giulia Cavaliere, Journalistin, Musikkritikerin und Autorin

Tommaso Colliva, internationaler Produzent und Gründer von Calibro 35

Enrico Gabrielli, Multiinstrumentalist, Produzent und ebenfalls Mitglied von Calibro 35

Die Siegerinnen und Sieger erhalten Gutscheine für Musikequipment. Alle Finalistinnen und Finalisten dürfen ihren Song mit Tommaso Colliva professionell aufnehmen und über ADA veröffentlichen. Zusätzlich gibt es exklusive Interviews auf rockit.it und eine Masterclass mit Enrico Gabrielli für alle Halbfinalistinnen und -finalisten.

Jetzt bewerben unter:

www.m4ng.it