Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Die Reise der Voyager-Sonden
Konferenz-Show im Naturmuseum

Die Reise der Voyager-Sonden

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 14:37 Uhr
Voyager
Betrieb Landesmuseen
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Am Mittwoch um 18.00 Uhr lädt das Naturmuseum Südtirol zur Konferenz-Show Voyager ein. Ein Astrophysiker des Vermittlungsprojekts „Chi ha paura del buio?” lässt das Publikum eine der außergewöhnlichsten Reisen der Menschheit nacherleben: die Missionen der beiden Raumsonden Voyager.

Die Erforschung des Weltraums bedeutet nicht nur, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Sie ist auch Ausdruck des menschlichen Wunsches, die eigene Zeit zu überdauern. Verkörpert wird dieses zutiefst menschliche Gefühl in zwei kleinen Objekten, die man „Voyager“ nennt. Nach über 40 Jahren im All befinden sich beide Sonden nun im interstellaren Raum, jenseits der Heliosphäre, mehr als 20 Milliarden Kilometer von uns entfernt. Trotz der ungeheuren Distanz senden sie immer noch Daten zur Erde und erinnern an unvergessliche Entdeckungen, wie die ersten Bilder der Planeten Uranus und Neptun oder das berühmte Foto „Pale Blue Dot“.

Die Voyager-Sonden tragen zudem eine Botschaft der Menschheit mit sich: zwei goldene Schallplatten mit Musik, Grüßen in vielen Sprachen, Informationen über die Erde und die DNA. Vielleicht werden sie eines Tages gefunden – als Zeugnis von Frieden, Wissenschaft und Hoffnung. Wahrscheinlicher aber ist, dass sie für Millionen, vielleicht Milliarden Jahre durch die Weiten des Kosmos reisen und damit die Menschheit überdauern.

Zu Gast im Naturmuseum ist der Astrophysiker Matteo Miluzio, Initiator des Online-Projekts „Chi ha paura del buio?”, das sich mit Astronomie-, Raumfahrt- und Klimatologiethemen befasst und bereits über 380.000 Follower zählt.

Die Veranstaltung findet in italienischer Sprache statt. Der Eintritt ist frei. Eine Online-Reservierung auf der Webseite des Museums wird empfohlen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
59
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
55
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
51
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
“Rosenkranz-Gebet engt Horizont ein”
Kommentare
25
“Rosenkranz-Gebet engt Horizont ein”
Zweifelhafter Beauty-Trend – VIDEO
Kommentare
25
Zweifelhafter Beauty-Trend – VIDEO
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 