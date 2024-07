Die “Simpsons” zu Gast im Karikaturmuseum Krems

Von: apa

Mit Simpsons Cartoon Art aus der Sammlung William Heeter und Kristi Correa wartet das Karikaturmuseum Krems erstmals in Europa auf. Die Ausstellung “Hier kommt Bart!” öffnet am Samstag ihre Pforten. Die TV-Kultserie “Die Simpsons” feiert 2024 ihr 35-jähriges Bestehen. In Krems gezeigt werden einer Aussendung zufolge mehr als 150 handgemalte Cels, Storyboards und Produktionsfolien aus den ersten 13 Staffeln.

Die Privatsammlung von William Heeter und Kristi Correa zu den “Simpsons” war der Öffentlichkeit lange verschlossen geblieben, so das Karikaturmuseum. Für Direktor Gottfried Gusenbauer ist es “eine Sensation, dass wir erstmals außerhalb der USA Simpsons Cartoon Art aus dieser bemerkenswerten Sammlung zeigen”.

“Die Simpsons” sind bekannt für ihren abgründigen Humor und ihren gnadenlosen Blick auf die westliche Gesellschaft. In der Ausstellung trifft man auf Bart, der während eines Tijuana-Trips seinen Bauch frei macht zum Tätowieren. Ein Bild von Marge – noch ohne auffällige Beehive-Frisur – und dem braunhaarigen Homer versetzt Betrachtende in die junge Liebe des Serienpaars zurück. Die präsentierten Couch-Gags aus den Eröffnungssequenzen der Serie sollen weitere Lacher garantieren, so das Haus in Krems.

In der TV-Serie arbeitet Homer in einem Atomkraftwerk. Als besonderes Highlight werden in Kooperation mit der EVN Motive der “Simpsons” im AKW Zwentendorf ausgestellt. “Homers Radioactive Tour”, ein geführter Rundgang durch das nie in Betrieb genommene Kernkraftwerk, erzählt mit Humor und “Simpsons”-Power die Geschichte des Werks (Termine und Anmeldung unter www.karikaturmuseum.at/akw).

Der Exkurs “Gezeichnete Geschichte” ergänzt die Schau “Hier kommt Bart! Simpsons Cartoon Art aus der Sammlung William Heeter und Kristi Correa”. Historische Karikaturen von Manfred Deix, IRONIMUS, Erich Sokol oder Bruno Haberzettl thematisieren in Krems u. a. den Widerstand gegen das AKW Zwentendorf in den 1970er-Jahren.