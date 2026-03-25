Diözesansynode: “Lass uns darüber reden!”

Von: mk

Bozen – Am 27. März organisiert Südtirols Katholische Jugend (SKJ) eine Gesprächsrunde zum zehnjährigen Jubiläum des Abschlusses der Diözesansynode. Ehemalige Synodale tauschen sich bei einer moderierten Diskussionsrunde über ihre Erfahrungen aus. Die Gesprächsrunde wird über den YouTube-Kanal von Südtirols Katholischer Jugend gestreamt.

Für die Diözese Bozen-Brixen war es ein großes Projekt, als von 2013 – 2015 die Diözesansynode stattfand. Das Wort Synode kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Versammlung, aber auch Reisegesellschaft oder gemeinsamer Weg. Dieser gemeinsame Weg, den die Diözese vor über zehn Jahren gegangen ist, war ein Prozess an dem eine große Zahl an Menschen beteiligt war. Sie konnten ihre Sichtweise auf die Kirche in unserem Land und ihre Vorstellungen, Hoffnungen und Träume für die Zukunft einfließen lassen. Herausgekommen ist ein über 550 Seiten starkes Buch, welches am 27. März 2016 von Bischof Ivo Muser veröffentlicht wurde.

„Genau zehn Jahre später, am 27. März 2026, organisieren wir um 19.30 Uhr eine Gesprächsrunde zum Thema Diözesansynode. Let’s talk about…, also, lass uns darüber reden… 10 Jahre Synode“, erzählt Elisa Plaikner, zweite Landesleiterin von SKJ. Sie wird den Abend moderieren. Im Gespräch mit ehemaligen Synodalen wird sowohl ein Blick auf die Synode selbst, die Freuden aber auch die Enttäuschungen geworfen, als auch auf die Entwicklungen in den letzten Jahren eingegangen. Welche Synodenbeschlüsse wurden umgesetzt? Wo zeigt sich der „Geist der Synode“ heute konkret? Welche Schritte müssen noch gemacht werden? Diese und weitere spannende Fragen werden zur Sprache kommen.

Die Gäste der Gesprächsrunde sind:

· Reinhard Demetz, Sekretär der Diözesansynode Bozen-Brixen

· Ancilla Lechner, Synodenteilnehmerin und ehemalige Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend

· Thomas Ebner, Synodalteilnehmer, damals Jugendvertreter für die Katholische Jungschar, Südtirols Katholische Jugend und die Jugenddienste

· Sr. Klara Rieder, Synodenteilnehmerin und Mitglied Synodalrates

Die Gesprächsrunde wird live im kirchlichen Kinder- und Jugendzentrum „Josef Mayr-Nusser“ aufgenommen und online über den YouTube-Kanal von Südtirols Katholische Jugend ausgestrahlt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Es besteht zudem die Möglichkeit Fragen und eigene Erfahrungen einzubringen.