Diözesantag der Kirchenmusik 2023

Brixen – Südtirols Kirchenchöre und Kirchenmusikerinnen sowie Kirchenmusiker treffen sich am Dienstag, 25. April 2023 zum Diözesantag der Kirchenmusik im Dom zu Brixen. Gemeinsam wird mit 600 Sängerinnen und Sänger eine Messfeier und eine Vesper gestaltet.

Seit 1958, also seit 65 Jahren, lädt der Verband der Kirchenmusik in der Regel alle fünf Jahre, zum Diözesantag der Kirchenmusik im Dom zu Brixen ein. 600 Sänger:innen aus ganz Südtirol gestalten in diesem Jahr den gemeinsamen Gottesdienst, dem Bischof Ivo Muser vorstehen wird. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Dominik Bernhard, Kirchenmusikreferent des Verbandes der Kirchenmusik. An der Hauptorgel spielt Simon Brandlechner, an der Chororgel Manuel Schiabello.

Nach zwei Jahren des Aufschubs, konnte der Diözesantag heuer endlich wieder organisiert werden. Er soll ein Zeichen setzen, um die vielen Kirchenchöre im Land wieder zu motivieren. Im Vorfeld konnten sich die Kirchenchöre für den Tag anmelden und in Gebietsproben bereiteten sich die Sänger:innen auf den Festtag vor. „Das Singen mit 600 Menschen ist sicherlich eine unvergleichliche Erfahrung. Dabei wird es wie mit einem großen Schiff sein, das es zu steuern gilt“, freut sich Dominik Bernhard.

Beim Festgottesdienst um 10.00 Uhr erklingt unter anderem die „Deutsche Messe“ von Bernard Sanders. Der gebürtige US-Amerikaner und Kirchenmusiker wird selbst beim Diözesantag anwesend sein. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Cusanus Akademie lassen die Sänger:innen bei einer feierlichen abschließenden Vesper um 14.30 Uhr ihre Stimmen erklingen.

Für Südtirols Kirchenchöre und Kirchenmusiker:innen soll der Diözesantag der Kirchenmusik ein Festtag sein, an dem der wichtige Dienst aller Kirchenmusiker:innen und die „musica sacra“ ganz im Zentrum stehen.