Diplomverleihung an Diätköche

Meran – Am 01.Februar wurden an der LHF „Kaiserhof“ 8 Diätköch*innen feierlich verabschiedet. Die Kandidat*innen, welche zuvor bereits den Lehrgang zum diätetisch geschulten Koch erfolgreich absolviert hatten, dürfen sich nun laut Diplom als beruflich qualifizierte Diätköche bezeichnen.

Die Ausbildung umfasst neben dem Bereich der Diätetik auch Anatomie, Krankheitslehre, Pathophysiologie, Biochemie, Sporternährung und Nahrungsmittelkunde als theoretische Grundlagen und natürlich einen praktischen Teil in der Küche sowie achtwöchige Erfahrung im diätetischen Bereich eines Krankenhauses, Altersheims oder Hotels. Der Lehrgang wird bereits seit über 20 Jahren an der Hotelfachschule angeboten und der Koordinator und Küchenmeister (KM) Andreas Köhne freut sich über die Anerkennung seitens der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) „Die Vermittlung von fachlichem Knowhow in den Bereichen Gemeinschaftsverpflegung, Diätküchenführung, Informatik (arbeiten mit diätetischen Softwareprogrammen), Menükunde und Speiseplanerstellung, FODMAP (fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide und (and) Polyole) und spezielle Kost bei Schluckbeschwerden und Demenzkranken sind nur einige Schwerpunkte des Kurses“ so der Küchenmeister. „Die besondere Herausforderung liegt sicherlich darin, die unterschiedliche Konsistenz von Speisen sowohl geschmacklich als auch optisch vor- und zuzubereiten.“

Er hofft, dass die Teilnehmer*innen als Multiplikatoren nicht nur den Kurs weiterempfehlen, sondern natürlich auch ihre erworbenen Kompetenzen weitervermitteln.