Dramatiker Luis Zagler wird 70

Bozen – Am 5. Februar feiert der 1954 in Tirol geborene Dramatiker Luis Zagler den 70. Geburtstag. Er gilt als der vielleicht bekannteste und am meisten gespielte, zeitgenössische Südtiroler Theaterautor.

Sein erstes Theaterstück schrieb er im Alter von siebzehn Jahren, „1. Teil der Bauerntriologie“. Das Stück von Peter Mitterrutzner uraufgeführt, für die RAI Südtirol als Hörspiel produziert und vom Bayerischen Fernsehen verfilmt. In der Folge kam es zu mehreren weiteren sehr erfolgreichen Uraufführungen. So 1988 bei den Tiroler Volksschauspielen, wo sein Drama „Brot“ von der ausländischen Presse in höchsten Tönen gelobt wurde. Dieser Erfolg führte im Jahr darauf zu gleich drei weiteren Uraufführungen. Als erstes brachte das Eisacktaler Volkstheater den zweiten Teil der Bergbauerntrilogie.

Im Rahmen der ersten Innsbrucker Sommerfestspiele kam das Drama „Entweder – Oder“ zur Uraufführung und bei den Tiroler Volksschauspielen wurde Zaglers Schauspiel über die Vinschger „Karrner“ ein großer Publikumserfolg.

Regie führte Klaus Rohrmoser, die Hauptrolle war mit dem weit über die Grenzen Tirols hinaus bekannten Film- und Theaterschauspieler Hans Brenner besetzt. Das Stück wurde in einer Koproduktion von RAI und ORF auch für das Fernsehen aufgezeichnet. Einige Jahre später erlebte diese Stück eine weitere, sehr erfolgreiche Aufführung durch die Vinschger Bezirksbühne auf Schloss Goldrain.

Nach diesen Theatererfolgen in Österreich und in Südtirol widmete der Theaterautor sich wieder der Musik und brachte mehrere Instrumental-CDs mit seinen beiden talentierten Töchtern auf den Markt. Gleichzeitig entstanden in dieser Zeit auch einige Kindermusicals wie „Der Bettler Ohneglück“, „Waldleben“ oder „Spiegelspiel“, von denen vor allem „Der Bettler Ohneglück“ bei sehr vielen Schulprojekten unseres Landes erfolgreich aufgeführt wurde. Im renommierten Musikverlag Doblinger in Wien wurden in dieser Zeit auch zwei Bände mit Chormusik von Luis Zagler veröffentlicht. Einer der Popsongs aus seiner Feder schaffte es in den 1980er Jahren mit dem Duo „Die Troubadours“ sogar bis zur Österreichischen Endausscheidung für den Eurovision Song Contest.

Ob Chormusik, Popmusik, Kindermusicals oder als Theaterautor; Luis Zagler zeigte immer überall seine ganz eigene Handschrift. Deshalb gilt er in Fachkreisen auch als unverwechselbares Original, das sich keiner Zeitströmung anpasst, sondern aus sich heraus schöpft und damit auch seinen ganz eigenen Weg geht. Das zeigte sich schon zu Beginn seiner literarischen Laufbahn. In einem Interview sagte der Theaterautor einmal selbst, dass er vor der Niederschrift seines ersten Stückes nicht eine einzige Theateraufführung gesehen hatte. Im Buch „Wegweiser durch die Literatur Tirols seit 1945“ bezeichnet der Autor des Buches, Paul Wimmer, den Dramatiker Luis Zagler deshalb auch „als eine der stärksten Talente Tirols seit Franz Kranewitter und Karl Schönherr, eine urtümliche Begabung.“ Wimmer schließt seine Gedanken mit den Worten: „Seit Gerhard Hauptmanns ‘Webern’ hat man eine so knappe und kernige Sprache, einen so eindringlichen Aufschrei der Kreatur nicht mehr gehört.“

Heute sind vor allem Zaglers Schauspiele bekannt und geschätzt, die seit mehreren Jahren bei den Meran Festspielen im Rahmen großer Freilichtaufführungen uraufgeführt werden. Mit Stücken wie „Die Verfolgten“, „Die Erbinnen“, „Die Präsidenten“, „Die Großen von gestern“, „Die Wölfe“ oder das im vorigen Sommer uraufgeführte Schauspiel „Die Widerspenstigen“ konnte Luis Zagler bereits mehrmals seine Qualität als Dramatiker unter Beweis stellen. Er gilt heute als der vielleicht produktivste, aber auch erfolgreichste Südtiroler Dramatikers unserer Zeit, der auch zweimal mit dem österreichischen Staatsstipendium für Dramatiker ausgezeichnet wurde.

Einzigartig ist vor allem Zaglers Vielfältigkeit in seinem Schaffen. Woran sich nur noch wenige Südtiroler erinnern sind womöglich seine Erfolge mit der Gruppe „The Firestones“, wo sein Titel „Straniero” Ende der 1970er Jahren (1978) weit über die Landesgrenzen hinaus zu einem großen Hit wurde.

Die Teilnahme seiner Gruppe “Die Troubatours” (Emil Wassler und Erwin Windegger) als einzige Band aus Südtirol, die je an einer nationalen Vorentscheidung des Eurovision Song Contests für Österreich in Wien teilgenommen hat, mit dem damals vielversprechenden Titel “Zeit” spricht für sich. (Mitschnitt aus 1982)