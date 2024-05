“Ein Baum für jedes Neugeborene”: Weiterer Termin am 23. Mai

Aktion in Meran

Meran – Da viele der von der Stadtgemeinde Meran an interessierte Eltern verschickten Einladungsschreiben leider verspätet zugestellt wurden und mehrere Familien nicht an der gestern stattgefundenen Veranstaltung “Ein Baum für jedes Neugeborene” teilnehmen konnten, hat das zuständige Amt einen neuen Termin festgelegt.

Die Aktion, bei der so viele Bäumchen gepflanzt werden, wie im Jahr 2023 Mädchen und Buben in Meran geboren wurden (321), wird nämlich am Donnerstag, 23. Mai, um 9.00 Uhr im Mitterwald oberhalb von Sinich (wiederholt.

Eltern, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, werden ersucht, sich bis Donnerstag, 16. Mai schriftlich bei nicole.taber@comune.merano.bz.it anzumelden.