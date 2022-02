Ein einzigartiger Meisterkurs

Brixen – Vom 11. bis 18. Juni findet in Brixen die zweite Edition der BrixenClassics statt, die klassische Musik mit den hervorragenden Weißweinen des Eisacktals verbindet. Während der sieben Tage der BrixenClassics gibt es unglaubliche Konzerte mit weltberühmten Solist*innen.

Das BrixenClassics Festival hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ausbildung in den Mittelpunkt des Programms zu stellen. Im Rahmen des Musikfestivals findet eine von Daniel Geiss konzipierte innovative Musikakademie, das Klanglabor, statt. Ziel dieser Akademie ist es, junge Musiker*innen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammenzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit Profis zu musizieren und von ihnen zu lernen, um sie so bestmöglich auf das Berufsleben vorzubereiten. “Musik ist Kommunikation ohne Worte, und deshalb lassen sich viele der wichtigsten technischen und musikalischen Grundlagen für das Spiel im Ensemble auf einfachste und effektivste Weise spielerisch vermitteln”, so Daniel Geiss, musikalischer Leiter von BrixenClassics. Aus diesem Grund arbeitet der Initiator des Klanglabors bei seinen Projekten mit Stimmführer*innen aus führenden Orchestern zusammen.

Das von Daniel Geiss initiierte und seit Jahren erfolgreiche Education-Project Klanglabor bildet ein etwa 75 Musikerinnen und Musiker starkes Orchester. 50 Positionen sind mit jungen Nachwuchskräften besetzt. Dazu kommen namhafte Stimmführer*innen aus großen europäischen Orchestern wie den BR und HR Rundfunkorchestern, der Deutschen Oper Berlin, der Staatskapelle Dresden und dem Belgrad Chamber Orchestra. Gemeinsam erarbeiten sie das umfangreiche musikalische Programm des Festivals mit weltberühmten Solist*innen wie Sir Bryn Terfel, Daniel Hope, Camilla Nylund und Boris Brovtsyn – Seite an Seite und auf Augenhöhe mit den Profis.

Alle Violinist*innen können zu Beginn an einem Wettbewerb für das Bruch Violinkonzert teilnehmen. Der/die Gewinner*in hat die Möglichkeit, das Werk mit Orchester zu spielen. Neben dem Meisterkurs für Instrumentalisten gibt es auch einen Workshop für junge Sänger*innen. Diese haben die Möglichkeit als Gesangsakademist*innen Teil des Festivals zu werden. Neben zahlreichen Orchester- und Kammerkonzerten ist eines der Höhepunkte des diesjährigen Festivals Carl Maria von Webers Freischütz in einer speziell für das Festival von Daniel Geiss arrangierten Fassung, mit Solist*innen wie Michael Volle, Gabriela Scherer und Chris Ventris. Hierzu werden die Rollen von Ännchen und Kilian unter den Akademist*innen gesucht, die im Freischütz am 17. Juni neben der Stars auf der Bühne im Innenhof der Hofburg Brixen auftreten werden.