Ein Hoch auf die Volljährigkeit

Bruneck – Die Gemeinden Bruneck, Olang, Percha, Pfalzen, Rasen-Antholz und St. Lorenzen gratulieren am 8. September ihren jungen Bürgerinnen und Bürgern zur Volljährigkeit und luden sie in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Dekanat Bruneck zur jungbürger.feier in das Schloss Bruneck ein.

Nach dem musikalischen Auftakt von Theresa Falkensteiner und Jonas Oberstaller, folgten die Grußworte und Glückwünsche seitens der Gemeindevertreter.

Am Abend warteten zudem ein Einblick in den Kulturbonus des Staates sowie die Auflösung vom Jungbürger-Quiz, das die Jugendlichen im Vorfeld online ausfüllen konnten. Die Fragen beim Quiz drehten sich einerseits um Wissen rund um die eigene Gemeinde, um die bürgerlichen Rechte und Pflichten, sowie um die finanzielle Bildung. Abgerundet wurde das vom Jugenddienst und der Raiffeisenkasse Bruneck ausgearbeitete Quiz mit der Frage nach dem persönlichen Traum. Die Träume reichten dabei von Reisen und verschieden Kulturen kennenlernen, über Studien und Berufe bis hin zu Wünschen die Welt zum Positiven zu verändern, eine Familie zu gründen und glücklich zu bleiben.

Insgesamt haben 16 Quizteilnehmerinnen und -teilnehmer alle Fragen richtig beantwortet. Aus diesen wurden die drei Erstplatzierten ermittelt, welche von der Raiffeisenkasse Bruneck einen Beitrag zur Verwirklichung ihrer persönlichen Träume erhielten. Auch die Raiffeisenkasse Bruneck überbrachte ihrerseits die Glückwünsche und überreichte die Beiträge an die drei Gewinner. Hannah Oberschmied aus St. Lorenzen erfüllt sich ihren Traum mit einem Beitrag von 300,00 Euro. Samuel Sottrovisch aus Olang wurde ein Beitrag von 500 Euro überreicht und die Erstplatzierte Katharina Erlacher aus Percha erhielt für die Erfüllung ihres Traumes 1000 Euro.

Nach dem offiziellen Teil, welcher von Alfred E. Mair moderiert wurde, wartete eine tolle Stimmung mit leckerem Essen und Getränken, xxxl.castle.games und musikalischer Umrahmung von Theresa Falkensteiner und Jonas Oberstaller.