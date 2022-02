„Ein kleines Herz…aus vielen Herzen!“

Initiative auch in Seniorenwohnheimen in Südtirol

Bozen – Zahlreiche Seniorinnen und Senioren in den Südtiroler Seniorenwohnheimen haben mit großem Einsatz an der Initiative „Wir basteln viele Herzen für kranke Menschen in Krankenhäusern“ teilgenommen, die Caritas und Diözese anlässlich des 30. Welttages der Kranken am 11. Februar 2022 organisiert haben. Hunderte Herzen für Kranke wurden gebastelt.

In den Seniorenwohnheimen wird Gemeinschaft gepflegt, dazu gehört auch das gemeinsame Basteln. Mit großer Freude haben deshalb zahlreiche Heimbewohner*innen an der Bastelaktion der Caritas und Diözese teilgenommen und Herzen für die Kranken in den Krankenhäusern gebastelt. Form und Technik waren frei wählbar und die einzelnen Heime haben diese Aufgabe deshalb ganz unterschiedlich gelöst. Auch im Seniorenwohnheim Schlanders wurde eifrig gebastelt, bestätigt Heimleiter Christof Tumler „Es war eine Freude zu sehen, mit welch großem Einsatz die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner die Herzen gebastelt haben.“ Jetzt hoffen sie, dass sie mit ihren selbstgebastelten Herzen den kranken Menschen in den Krankenhäusern am Welttag der Kranken ein wenig Freude bereiten können.

„Das ist ein starkes Zeichen der Solidarität der Seniorinnen und Senioren mit Menschen, denen es derzeit nicht so gut geht“, sagt die Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Martina Ladurner. Sie freut sich auch über die Kreativität der Heimbewohner. „Alle Herzen sind sehr schön gelungen und wurden mit persönlichen Botschaften versehen.“

Dutzende Heime nahmen an der Aktion der Caritas und der Diözese zum Welttag der Kranken am 11. Februar teil.