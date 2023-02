“Ein März voller Möglichkeiten”

Bozen – Manchmal scheint sich wenig zu bewegen in Richtung Nachhaltigkeit. Dann wieder – wie jetzt im März – öffnen sich fast zeitgleich mehrere Türen in neue Räume des Wandels. Auf dem Event-Kalender future.bz.it finden sich Angebote, die raus aus der Blase der Nachhaltigkeit und rein in neue Verbindungen führen. Hier ein paar Kostproben.

Zur Agenda 2030 – Verbindung und Schulung zugleich.

Wie selten kommen Nachhaltigkeitsbeauftragte, politische Verantwortliche, Gemeindevertreter/innen, Mitarbeiter/innen der öffentlichen Verwaltung, Führungskräfte und Mitarbeiter/innen aus dem privaten Sektor, Personen aus den NGO Bereich und Interessierte entspannt zur Agenda 2030 miteinander ins Gespräch.

Die dreiteilige Weiterbildung der Cusanus-Akademie „Nachhaltige Entwicklung als Chance erkennen und gestalten“ hat neben wertvollen Impulsen gezielt diese Vernetzung im Fokus. Am 2. März um 16.30-18.00 Uhr wird die Weiterbildung online vorgestellt. Eine Anmeldung zum kostenfreien Info-Abend auf diesem Link ist erwünscht.

Raus aus den Tabus, Jugend voran!

Auch Tabus brauchen Verbindung, damit wir einen Weg aus der Sprachlosigkeit finden. In drei Dialogen schaffen Jutta Wieser und Federico Mozzi als Dialog-Begleiterinnen Raum für einen tiefen, persönlichen, ehrlichen Austausch. Wer die Themen Missbrauch, Rassismus und Sexualität im achtsamen Gespräch vertiefen möchte, kann sich auf diesem Formular zu den Dialogen in Präsenz anmelden.

Abgerundet werden diese Abende im Tanz für die, die tanzen möchten. So wird das Erlebte in Bewegung nachverdaut. Deshalb der Titel „Tabu und Tanz“. Für diese kostenfreien Dialoge wurde beim Amt für Jugendarbeit um einen Beitrag angesucht. Die Erfahrungen, die hier geteilt werden, bleiben im geschützten Raum des Dialogs.

STOP Racism – heuer mit dem Fokus des Netzwerkens

Projekte zu den Aktionswochen gegen Rassismus können weiterhin nachgereicht werden. Aufgerufen sind dazu besonders Vereine, Verbände, Institutionen, Unternehmen, Schulen, aber auch Privatpersonen.

Eingeladen wird auch zum Seminar am 23. März „Grundlagen Antirassismus“, mit dem Team von Verein D!SRUPT in deutscher und Kwanza Musi Dos Santos in italienischer Sprache. Es liegt an uns, einen Beitrag zum Abbau von Rassismus zu leisten. Die Webseite

www.stopracism.it enthält eine Liste an Medien und Expert/innen, die professionelle Bildungsarbeit gegen Rassismus leisten und ganzjährig für organisationsinterne Weiterbildungen gebucht werden können.

Werde Teil der 100 Mitmach-Regionen

„In 100 Mitmach-Regionen lokale Akteur:innen ermächtigen, dort wo sie leben, die Umsetzung der Sustainable Development Goals „von unten“ voranzubringen.“ ist das erklärte Ziel des länderübergreifenden Projekts Mitmach-Region.org. Die Mitmach-Regione Pustertal ist uns im letzten Jahr vorausgegangen: nun möchten wir ermutigen, gemeinsam mit unserem Netzwerk weitere Mitmach-Regionen in Südtirol zu gründen. Wer mehr erfahren möchte über dieses länderübergreifende Projekt sollte an den Info-calls am 7. oder 27. März teilnehmen, Anmeldung auf diesem Link.

Ein tiefes Eintauchen in die Theory U

Seit 2021 nutzt die Kerngruppe des Netzwerks future.bz.it die Weiterbildungsangebote des Presencing Institutes, einer Schule für Transformation rund um die Theorie U von Otto Scharmer. Durch die Zusammenarbeit mit CoCreatingFuture PartG kann diese

Prozessbegleitung auf Deutsch als Intensiv-Workshop nach Südtirol geholt werden, mit einem starken Fokus auf die Kräfte und Dynamiken von Netzwerken.

In einem Online-Gespräch am 21. März um 18.00-19.00 Uhr stellen die Referentinnen Isabell Herzog und Antares Reisky den Deep Dive „Gemeinsam Stark sein“ (6-9 Juli in Albeins) und dessen Potential für Südtirols Netzwerke vor. Wer online eintauchen möchte, findet auf www.cocrearefuture.de weitere Angebote.

www.future.bz.it