Erfolg für Vinzentiner Mädchenchor in Prag

Von: Ivd

Brixen/Prag – In der tschechischen Hauptstadt fand heuer zum 33. Mail das “Prague Advent and Christmas Choral Festival” statt. Die Oberschulsängerinnen des Vinzentiner Mädchenchores waren mit dabei.

Von Donnerstag bis Sonntag ging es für die 34 Sängerinnen nach Prag. Begleitet wurden sie dabei von Chorleiterin Clara Sattler,Chorerzieherin Magdalena Heiss sowie von der ehemaligen Schülerin und Chorobfrau Jana Sartore.

Beim “33rd Prague Advent and Christmas Choral Festival” konnten die Mädchen die Jury überzeugen und haben in der Kategorie “Children’s Choir and Youth Choir Equal Voice” ein Gold-Diplom erhalten. Neben dem Gesamtsieg in ihrer Kategorie wurden die Vinzentinerinnen für den Grand Prix ausgewählt und erreichten somit die Top vier der 15 teilnehmenden Chöre.

Neben dem Gesangswettbewerb standen auch noch zwei Auftritte auf dem Prager Weihnachtsmarkt auf dem Programm. Zwischen den Proben und Auftritten fanden die Sängerinnen auch Zeit, die Sehenswürdigkeiten der Stadt an der Moldau zu erkunden.