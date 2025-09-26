Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > ESC: Absolute Mehrheit entscheidet über Israel-Teilnahme
Ob Israel am ESC in Wien teilnimmt, entscheiden die EBU-Mitglieder

ESC: Absolute Mehrheit entscheidet über Israel-Teilnahme

Freitag, 26. September 2025 | 12:54 Uhr
Ob Israel am ESC in Wien teilnimmt, entscheiden die EBU-Mitglieder
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Bei der Abstimmung über die Frage, ob Israel am Eurovision Song Contest (ESC) in Wien teilnehmen soll oder nicht, ist eine absolute Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen entscheidend. Das teilte ein ESC-Sprecher am Freitag auf APA-Anfrage mit. Alle Mitglieder der European Broadcasting Union (EBU) sind stimmberechtigt – unabhängig davon, ob sie sich für den ESC 2026 anmelden oder nicht. Auch eine Enthaltung ist möglich.

Wann genau Anfang November abgestimmt wird, steht noch nicht fest, soll den EBU-Mitgliedern aber bald kommuniziert werden. Seit Wochen wird intensiv darüber debattiert, ob Israel trotz des Gazakriegs an der 70. Ausgabe des Musikwettbewerbs teilnehmen soll oder nicht. Länder wie Spanien, Irland und die Niederlande kündigten an, niemanden nach Österreich zu entsenden, sollte Israel teilnehmen. Israel selbst beschied in der Person von Golan Jochpaz, Direktor des zuständigen Fernsehsenders Kan, dass es keinen Grund dafür gebe, warum man nicht Teil des Wettbewerbs sein solle.

Die EBU lotete daraufhin aus, wie ihre Mitglieder zu der Frage stehen und stellte eine “beispiellose Meinungsvielfalt” fest, wie es in einem Schreiben an die Mitglieder hieß. Dem EBU-Vorstand sei bewusst geworden, dass hier keine einvernehmliche Position zu erreichen sei. Deshalb setze man nun auf eine breitere, demokratische Entscheidungsgrundlage in einer Abstimmung.

ORF-Chef und Außenministerin für Teilnahme

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat sich für eine Teilnahme Israels am ESC ausgesprochen, was der ORF-Stiftungsrat begrüßt. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) erachtet einen Ausschluss Israels ebenfalls als nicht zielführend. Dieser Schritt würde “die Möglichkeiten für einen wichtigen Dialog zwischen Künstlern und der Bevölkerung verunmöglichen – ohne die Lage vor Ort in Israel und Gaza zu verbessern”, heißt es in einem Brief, den sie an Amtskollegen anderer Länder verschickt hat.

Indes appellierte die kürzlich gegründete Initiative “Solidarität Israel” in Briefen an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie an potenzielle Sponsoren des ESC, die “uneingeschränkte Teilnahme Israels zu gewährleisten”. “Ein kultureller Boykott Israels wäre nicht nur ein Bruch mit den Grundprinzipien der Eurovision, sondern weit mehr eine Schande für Wien und Österreich”, teilten die Proponenten – darunter der frühere IKG-Präsident Ariel Muzicant, Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der ÖVP-nahe PR-Berater Daniel Kapp – in einer Aussendung mit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
107
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
81
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
47
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
46
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Stauder empört über Gegenvorschlag der FDI zur Hundesteuer
Kommentare
39
Stauder empört über Gegenvorschlag der FDI zur Hundesteuer
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 