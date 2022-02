“Euregio-Donnerstag” im Waaghaus in Bozen

Bozen – Kultur und Unterhaltung für Erwachsene und Kinder bieten die “Euregio-Donnerstage”. Den Anfang macht die Veranstaltung “Isidors Traum” am 24. Februar.

­Von nun an immer am dritten Donnerstag im Monat gibt es im beeindruckenden Kellergewölbe des Waaghauses, Laubengasse 19, in Bozen viele Gelegenheiten, Kultur zu genießen, an Workshops teilzunehmen und zum gegenseitigen Kennenlernen. Die Initiative “Euregio-Kultur-Donnerstage”, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein “Waag”, setzt sich zum Ziel, die soziokulturelle Entwicklung der Bevölkerung von Tirol, Südtirol und Trentino zu fördern. Der Eintritt ist – unter Einhaltung der Covid-Bestimmungen – nur mit Vormerkung möglich und hängt von der Verfügbarkeit der Plätze ab. Am Ende jeder Veranstaltung bietet die Euregio den Gästen einen Aperitif an.

Die erste Veranstaltung mit dem Titel “Isidors Traum” findet am Donnerstag, dem 24. Februar, von 18.00 bis 19.30 Uhr statt. Hier der Vorspann zum Stück: “Am Abend des 25. Oktober 1927 sank vor der brasilianischen Küste die ‘Principessa Mafalda’, zu Beginn des Jahrhunderts als das luxuriöseste italienische Linienschiff gehandelt, auf den Grund des Meeres. Über 300 der mehr als 1.200 Passagiere starben bei dem schrecklichen Untergang. An Bord der Principessa Mafalda befand sich auch ein junger Mann aus dem Trentino, Isidoro Adami, der wie durch ein Wunder das Schiffsunglück und die Haie überlebte, aber nie nach Italien zurückkehrte.”

Am Donnerstag, dem 17. März, findet von 18.00 bis 19.30 Uhr eine Vorführung des Euregiofilms “Vallarsa, wilde Unverfälschtheit und Idylle” statt, gefolgt von einem Vortrag von Hugo-Daniel Stoffella über die zimbrische Sprache, Bräuche und Legenden.

Am Donnerstag, dem 21. April von 18.00 bis 19.30 Uhr wird Peter Ulrich eine analytische Studie über die grenzüberschreitende Governance in Europa vorstellen und darüber referieren, wie diese verbessert werden könnte, auch unter Berücksichtigung der konkreten Tätigkeit der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino.