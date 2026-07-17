Euregio-Jugendblasorchester 2026: Probenwoche und drei Konzerte

Von: mk

Trient/Toblach/Innsbruck – Es ist jedes Jahr ein musikalischer Leckerbissen, wenn rund 50 talentierte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus der gesamten Euregio Tirol-Südtirol-Trentino nach einer intensiven Probenwoche bei den drei Abschlusskonzerten ihre einstudierten Stücke zum Besten geben. Heuer gastiert das Euregio-Jugendblasorchester vom Donnerstag, 23., bis Samstag, 25. Juli in Trient, Toblach und Innsbruck.

Anton Mattle: “Harmonisches Ganzes aus drei Ländern “

Die Landeshauptleute mit Euregio-Präsident Anton Mattle (Tirol), Arno Kompatscher (Südtirol) und Maurizio Fugatti (Trentino) laden die Bevölkerung der Euregio ein, sich die drei Konzerte nicht entgehen zu lassen. Für Landeshauptmann Mattle steht das Euregio-Jugendblasorchester für die grenzenlose Kraft, die aus gemeinsam gesetzten Zielen entstehen kann: “Jugendliche aus drei Ländern mit unterschiedlicher Sprache verschmelzen zu einem gemeinsamen Klangkörper. Aus Einzelinstrumenten wird ein harmonisches Ganzes, und die Musik zur Sprache, die alle Menschen erreicht. Dieser Gedanke steht auch für die Euregio: Gemeinsam über Grenzen hinweg agieren bedeutet mehr Kraft, gemeinsam!”

Probewoche mit Dirigententrio

Bereits ab Samstag, 18. Juli, starten die jungen Musikanten und Musikantinnen in Toblach mit den Proben. Geleitet werden sie dabei auch heuer von einem Dirigententrio, dem Franco Puliafito aus dem Trentino heuer bereits zum neunten Mal angehört. Neu an seiner Seite sind Lukas Hofmann aus Osttirol und Michael Vikoler aus Südtirol. Das von ihnen zusammengestellte Programm mit klassischen und euregionalen Komponisten wird sowohl dem Alter des Ensembles als auch dem musikalischen Anspruch gerecht.

Konzerttermine

Trient (Trentino): Donnerstag, 23. Juli, 21.15 Uhr – Teatro Sociale („Teatro Capovolto“), Piazza Cesare Battisti

(freier Eintritt)

Toblach (Südtirol): Freitag, 24. Juli, 18.00 Uhr – Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler, Dolomitenstraße 41

(freier Eintritt)

Innsbruck (Tirol): Samstag, 25. Juli, 13.00 Uhr – Innenhof der Kaiserlichen Hofburg, Rennweg 1

Promenadenkonzerte (Tickets bei der Konzertkassa oder im Online-Shop)