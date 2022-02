Eureka: Junge Erfinder können sich bis 30. Juni zum Wettbewerb melden

Bozen – Die zweite Auflage des Wettbewerbs zur Förderung der wissenschaftlicher Ideen unter jungen Menschen ist eröffnet. Anmeldungen sind ist bis zum 30. Juni 2022 möglich.

­Es wird erzählt, dass Archimedes “Heureka!” gerufen hat (griechisch: “Eὕρηκα!”), als er beim Einsteigen in eine Badewanne bemerkte, dass der Wasserstand gestiegen war. Dieses “Heureka” beziehungsweise das italienische “Eureka” ist namensgebend für den Wissenschafts- und Forschungswettbewerb für junge Leute, den die italienische Landeskulturabteilung über ihr Amt für Jugendarbeit im vergangenen Jahr erstmals ausgeschrieben hat. Mehr als 50 Buben und Mädchen haben sich an der ersten Ausgabe von “Eureka!” beteiligt. Nun ist der Wettbewerb für junge Erfinderinnen und Erfinder im Alter von acht bis 18 Jahren, der wissenschaftliches Denken unter jungen Menschen fördern soll, neu aufgelegt worden.

“Wissenschaft und Forschung bringen die Gesellschaft voran”, betont der italienische Kulturlandesrat Giuliano Vettorato, “man denke nur an die grundlegende Rolle der Wissenschaft während der Pandemie. Ich halte es für grundlegend, in der jungen Generation ein wissenschaftliches Interesse und Denken zu fördern. ‘Eureka’ ist ein geeignetes Instrument, um die Leidenschaften der Mädchen und Jungen unseres Landes einfach und spielerisch voranzubringen.”

Ein Wettbewerb, mehrere Partnerschaften

“Eureka!” wird vom italienischen Landesamt für Jugendarbeit gemeinsam mit dem Landesamt für wissenschaftliche Forschung, der Italienischen Bildungsdirektion und der Fakultät für Naturwissenschaften und Informatik der Freien Universität Bozen (FUB) organisiert. Der Preis wurde ins Leben gerufen, um jene Jugendlichen “aufzuspüren”, die sich in der Schule vielleicht nicht hervortun, die sich aber in ihrer Freizeit mit Leidenschaft mit Wissenschaft und Technik befassen”, sagt Amtsdirektor Claudio Andolfo. Ziel sei es, diesen Jugendlichen und ihren Interessen Öffentlichkeit zu verleihen, so dass sich ihre Begeisterung auch auf andere Altersgenossen überträgt.

Anmeldung und Preisverleihung

Noch bis zum 30. Juni können sich Jugendliche zu “Eureka!” anmelden. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Wissenschaftsfestivals “Le mille e una scienza” im Herbst 2022 in Bozen statt. Die Teilnahme ist einzeln oder als Gruppe möglich. Alle Informationen zum Wettbewerb sind auf den Landeswebseiten zur italienischen Kultur und Jugendarbeit unter “Eureka” zu finden. Unterstützung im Hinblick auf eine Wettbewerbsteilnahme und Projekterstellung erhalten Jugendliche unter eureka.concorso@gmail.com.