Ein besonderes Silvester erleben

Europäisches Taizé-Jugendtreffen 2025

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 10:38 Uhr
Europäisches Taizé-Jugendtreffen 2025: Ein besonderes Silvester erleben
Südtirols Katholische Jugend 
Von: Ivd

Bozen – Eine besondere Reise beginnt für 19 motivierte Jugendliche: Mit Südtirols Katholischer Jugend geht es bald zum Europäischen Taizé-Jugendtreffen nach Paris. Vom 27. Dezember 2025 bis zum 1. Januar 2026 erwartet die Teilnehmenden eine besondere Mischung aus Glaubenserlebnissen, Begegnungen mit Jugendlichen aus ganz Europa und intensiven Momenten der Besinnung.

Das Taizé-Jugendtreffen ist für viele junge Menschen eine wertvolle Gelegenheit, christliche Gemeinschaft intensiv zu erleben und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. In diesem Jahr führt die Reise die Südtiroler Jugendlichen nach Paris, in die Hauptstadt Frankreichs. Dort werden sie den Jahreswechsel auf besondere Weise feiern und gemeinsam mit tausenden jungen Menschen aus aller Welt Glauben, Begegnung und Gemeinschaft erleben.

Los gehts am Samstag in Bozen. Um 19.45 Uhr wird im kirchlichen Kinder- und Jugendzentrum „Josef Mayr-Nusser“ in Bozen das Startgebet stattfinden. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Im Anschluss werden die Jugendlichen mit einem Reisebus nach Paris aufbrechen. Nach der Ankunft werden die 19 Teilnehmenden im Rahmen des Treffens in Gastgemeinden untergebracht. Während des Taizé-Jugendtreffens erwarten sie gemeinsame Gebete, Workshops und kulturelle Veranstaltungen, die eine besondere Form von Gemeinschaft und Austausch ermöglichen. In den Tagen vor und nach Silvester bietet das Programm zudem abwechslungsreiche Aktivitäten, darunter Gottesdienste, Workshops zu Glauben und Kultur sowie das traditionelle „Fest der Nationen“ nächsten Mittwoch. Gleichzeitig haben die Jugendlichen die Gelegenheit, Paris mit seiner kulturellen Vielfalt näher kennenzulernen.

„Schwerpunkte der Europäischen Jugendtreffen sind Gemeinschaft und Vertrauen. Gemeinsame Gebete, der Austausch zwischen den Gastgebenden und den Jugendlichen, die Begegnungen untereinander und das gegenseitige Anteilnehmen am Leben des Anderen ermöglichen in den Tagen des Treffens ein bereicherndes Miteinander“, erklärt Elisa Plaikner, zweite Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend. Sie war auch schon bei solchen Treffen mit dabei und war davon begeistert.

Nächsten Freitag wird die Gruppe mit vielen neuen Eindrücken am Morgen wieder in Bozen ankommen.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

