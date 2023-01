European Newspaper Award: Auszeichnung für das „Katholische Sonntagsblatt“

Bozen – Der „European Newspaper Award“ ist der größte Zeitungswettbewerb in Europa und wurde heuer zum 24. Mal vergeben. Seit dem Jahr 2002 nimmt auch die diözesane Kirchenzeitung “Katholisches Sonntagsblatt” am Wettbewerb teil und wird regelmäßig ausgezeichnet. Heuer wurde dem „Sonntagsblatt“ in der Kategorie „Nachrichtenseiten“ ein Award zum Thema „Refugees“ (Flüchtlinge) für die Titelseite vom 27. März 2022 zugeschrieben. Das Titelbild bezog sich auf die Berichterstattung über die Südtiroler Hilfe für die Ukraine.

Das „Katholische Sonntagsblatt“ kann sich in Sachen Design nicht nur mit anderen europäischen Wochenzeitungen messen, sondern hat teilweise auch die Nase vorn: Beim „European Newspaper Award“ erhielt es wiederum eine Auszeichnung, und zwar für die Titelseite vom 27. März 2022. Das Titelbild bezog sich unter dem Motto „#zeichendersolidarität“ auf die Berichterstattung über die Südtiroler Hilfe für die Ukraine.

Für Stephan Kosinski von der „Sonntagsblatt“-Redaktion, der wöchentlich für die grafische Gestaltung der Titelseiten verantwortlich zeichnet, ist die Auszeichnung eine große Freude und Genugtuung: „Es ist Woche für Woche eine Herausforderung, ein Schwerpunktthema der jeweiligen Ausgabe auch grafisch auf der Titelseite umzusetzen.“

Am Wettbewerb nahmen 2022 138 Zeitungen aus 22 Ländern teil. In den 19 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4000 Einreichungen. „Er ist damit einer der größten Wettbewerbe zum Thema Zeitungsdesign weltweit“, sagt der Zeitungsdesigner Norbert Küpper, der für den „European Newspaper Award“ verantwortlich zeichnet. Ziel des Wettbewerbs ist laut Küpper, internationale Trends bei Zeitungen in Print und Online zu zeigen und den Austausch kreativer Ideen in Europa zu fördern.

Die Einreichungen wurden von einer 15-köpfigen Jury begutachtet, die sich aus Journalisten, Wissenschaftlern und Designern zusammensetzte und deren Mitglieder aus Irland, Spanien, Portugal, der Schweiz, Niederlande, Dänemark, Schweden und Deutschland stammten.

Die prämierte Titelseite. Das Titelbild bezieht sich unter dem Motto „#zeichendersolidarität“ auf die Südtiroler Hilfe für die Ukraine.