Feierlicher Abschluss der Kirchenmusikalischen Schulungstage 2023

120 Sänger und Sängerinnen aus ganz Südtirol in Brixen

Brixen – 120 Sänger und Sängerinnen aus ganz Südtirol musizierten unter der Leitung von Christian Matthias Heiß in der Cusanus-Akademie und im Dom zu Brixen. Von Mittwoch, 16. bis Sonntag, 20. August fanden die Kirchenmusikalischen Schulungstage 2023 des Verbandes der Kirchenmusik Südtirol (VKM) statt. Den Höhepunkt bildete die abschließende Gottesdienstgestaltung am Sonntag mit Bischof Ivo Muser.

Die Kirchenmusikalischen Schulungstage, organisiert durch den Verband der Kirchenmusik Südtirol, sind längst ein Fixtermin für Kirchenmusikbegeisterte aus ganz Südtirol. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer musizieren gemeinsam mit namhaften Referenten, erleben Gemeinschaft und bilden sich in diesem Rahmen weiter. 120 Sängerinnen und Sänger haben sich heuer an den Tagen beteiligt. „Es freut uns sehr, dass wir einen solchen Zuspruch erhalten haben. Das heißt, dass die im vergangenen Jahr eingeführten Neuerungen gut angenommen wurden“, freut sich Geschäftsführer Michael Erschbamer.

Neben den Gesamtchorproben bereicherten verschiedene Workshops die Schulungstage. Sie fanden großen Anklang. Einige angebotene Themenschwerpunkte waren z. B. „Stimmbildung im Kinder- und Jugendchor“, eine Orgelliteraturvorstellung oder eine Chorleiterwerkstatt.

Während der Schulungstage wurde ein ansprechendes Programm einstudiert, darunter die neueste Messe des Komponisten John Rutter, welche dann im Rahmen des „Evensongs“, der am Samstagabend gefeiert wurde, und des Abschlussgottesdienstes am Sonntagvormittag mit Bischof Ivo Muser zu hören waren. Gemeinsam mit Kirchenmusikreferent Dominik Bernhard, dem Verbandsvorsitzenden Heinrich Walder und Manuel Schiabello an den Domorgeln, wurde der Dom mit festlichen aber auch mit ruhigen Klängen zur Freude der Gottesdienstbesucher gefüllt.

Die Leitung des Gesamtchores lag zum zweiten Mal in den Händen des Regensburger Domkapellmeisters und Leiters der Domspatzen Christian Matthias Heiß. Mit viel Können und Erfahrung formte er aus den Einzelstimmen einen beeindruckenden Klangkörper.

Seit 1949 und regelmäßig seit den 1960ern werden die kirchenmusikalischen Schulungstage (ehem. Schulungswoche) vom Verband der Kirchenmusik Südtirol organisiert.