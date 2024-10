Film-Nachwuchspreis “First Steps Award” für Südtiroler Thomas Marciano

Der Regisseur, Thomas Marciano (in der Mitte), die Schauspielerin Lisa Kärcher, die Editorin Lisa Grabner und die Produzentin Elahe Aman (links); der Bildgestalter Benjamin Pieber, und der Musikkomponist Raimund Hepp, (rechts). © FIRST STEPS Award 2024 / Clemens Porikys

Von: luk

Bozen/Berlin – Der Südtiroler Regisseur Thomas Marciano, der an der Filmakademie Wien studiert hat, wurde für seinen mittellangen Spielfilm “Echo” in Berlin prämiert.

Für den diesjährigen FIRST STEPS Award haben die vier Fachjurys aus 208 eingereichten Projekten 25 Filme und drei Drehbücher unterschiedlichster Formen und Perspektiven ausgewählt. Darunter befand sich der Film “ECHO” von Thomas Marciano, der bei der Preisverleihung am 30.September, im “Theater des Westens” in Berlin für den besten mittellangen Spielfilm mit dem renomierten Nachwuchspreis gekrönt wurde.

„Echo von Thomas Marciano führt das Publikum mit all seinen Sinnen in eine Geschichte ein, die in seiner Form außergewöhnlich und mutig ist. Angefangen beim sehr klug eingesetzten Sounddesign bis hin zur detailverliebten Kamera in verschiedenen Farben und Tiefen, rundet die mit Sorgfalt geführte Inszenierung den Film ab. Eine Reise durch ein Wien, welches man in dieser Form noch nicht gesehen hat. Die Suche nach einer anderen Realität, tadellos von Hauptdarstellerin Gemma Vannuzzi umgesetzt, nimmt diese uns mit auf ein Abenteuer, bei dessen Ende wir zwar wieder am Anfang stehen, aber der Nachhall des Echos uns die Augen öffnet.“ (Jurybegründung)

“Was ich mir nie erträumen hätte können, ist bis hierher von solch einem wunderschönen Team begleitet zu werden, ich danke euch von ganzen Herzen. Dieser Film ist eine Einladung mit Ehrlichkeit in sich hineinzuschauen und wirklich dem zu folgen, was man spürt”. (Statement von Thomas Marciano bei der Preisverleihung).

Thomas Marciano ist ein Südtiroler Künstler und Filmemacher, mit Wohnsitz in Bozen. Er wurde im Jahr 2017 in die “Filmakadamie Wien” aufgenommen, wo er Regie und Tongestaltung studierte. Im September 2023 schloss er das Studium mit dem Bachelor ab. 2024 im Frühjahr befand sich Thomas in Irland an der “IADT” (Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology), währenddessen seine Kurzdokumentation “Lieber Zanni” auf der “DIAGONALE” in Graz gezeigt wurde. Die Ausbildungserfahrung schließt sich mit der Nominierung und Preisverleihung von seinem Abschlussfilm “Echo” bei den First Steps Awards 2024.

Der Deutsche Nachwuchspreis FIRST STEPS gilt als renommiertester Preis für Abschlussfilme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über Nominierung und Auszeichnung in neun Kategorien entscheiden vier unabhängige Jurys, die aus Expert·innen und etablierten Filmschaffenden verschiedener Gewerke zusammengesetzt sind.

FIRST STEPS basiert auf einem Veranstaltermodell: Sieben der größten und namhaftesten Medien, Amazon Prime Video, ARD, Netflix, Seven.One Entertainment Group, Studio Hamburg, UFA und Warner Bros. Discovery bilden unter dem Dach der Deutschen Filmakademie die finanziellen und kreativen Säulen.