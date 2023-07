Film über die Geschichte der Volksmusik in Südtirol

Bozen – Die Geschichte des Musikwissenschaftlers Alfred Quellmalz stellt das Audiovisuelle Zentrum im Zentrum Trevi am 27. Juli vor; ab dann kann der Film ausgeliehen werden.

Das Zentrum für audiovisuelle Medien Bozen im Zentrum Trevi fährt mit der Reihe von Filmvorstellungen “AUDIOVISIONI” fort und präsentiert den Dokumentarfilm “Quellmalz” von Mike Ramsauer. In Zusammenarbeit mit der Landesdirektion Deutsche und Ladinische Musikschule Referat Volksmusik wird am Donnerstag, 27. Juli, um 18 Uhr der Film “Quellmalz. Leben und Schaffen des Musikwissenschaftlers” vorgestellt. Im Spannungsfeld zweier totalitärer Regime reist der Musikwissenschaftler Alfred Quellmalz 1940 im Dienst der SS nach Südtirol. Er soll im Zuge der groß angelegten Umsiedlung der “Volksdeutschen” in das Deutsche Reich noch rechtzeitig die ursprünglichen Lieder der auswandernden Bevölkerung mit einem Magnetophonband aufnehmen.

Das Vorhaben stellt sich als aufwendiges Unterfangen heraus, das angesichts der gebirgigen Landschaft und der schnellen politischen Veränderungen auch zum Wettlauf gegen die Zeit wird. Viele Südtiroler, die auf Tonband aufgenommen werden, stehen kurz davor, ihre alte Heimat aufzugeben, um in das nationalsozialistische Deutsche Reich umzusiedeln.

Nun dokumentiert der vom Referat Volksmusik im Bereich Deutsche und Ladinische Musikschulen in Auftrag gegebene Film “Quellmalz” von Mike Ramsauer Leben und Schaffen des Musikwissenschaftlers.

Es handelt sich um ein einzigartiges, historisches Dokument, das von fast in Vergessenheit geratenen Traditionen erzählt, das versucht, eine Zeit zu erklären, die sehr schwierig zu verstehen ist und das beweist, dass die Musik ein Ausdrucksmittel ist, das universalen Wert hat und über sprachlichen und territorialen Grenzen weit hinausgeht.

Der Dokumentarfilm wird am Donnerstag, 27. Juli um 18 Uhr im Kulturzentrum Trevi, Kapuzinergasse 28, Bozen vom Regisseur Mike Ramsauer vorgestellt und daraufhin gezeigt. Der Film steht für die kostenlose Ausleihe in der Mediathek des Zentrums für audiovisuelle Medien zur Verfügung. Weitere Informationen im Zentrum für audiovisuelle Medien Bozen – Kulturzentrum Trevi Trevilab, Rufnummer 0471 303396/97, prestito-audiovisivi@provincia.bz.it