Anträge bis 12. Jänner

Foto-Wettbewerb zur Architektur und ländlichen Landschaft Italiens

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 12:24 Uhr
Mit analogen Kameras entschleunigt man das Fotografieren
APA/APA (dpa/gms/Andrea Warnecke)/Andrea Warnecke
Von: luk

Bozen/Rom – Das Ministerium für Kultur hat einen öffentlichen Aufruf zur Zuweisung von Prämien für Fotoprojekte zur ländlichen Architektur und Landschaft Italiens veröffentlicht. Die Ausschreibung erfolgt im Rahmen des Nationalen Plans für Wiederaufbau und Resilienz (PNRR) und zielt darauf ab, die Aufwertung der italienischen Kulturlandschaft und ihres architektonischen Erbes durch zeitgenössische Fotografie zu fördern.

Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf den durch die Moderne verursachten Veränderungen sowie auf der Interaktion traditioneller Formen der Besiedlung, des Anbaus und des Bauens mit der Gegenwart.

Der Wettbewerb richtet sich an Fotografen und Fotoreporter, auch in Kollektiven organisiert, die im Bereich der zeitgenössischen Fotografie und visuellen Kultur tätig sind und über nachgewiesene Erfahrung verfügen. Für die ausgewählten Projekte sind Preise in der Höhe von jeweils 15.000 Euro vorgesehen, wobei insgesamt 135.000 Euro vergeben werden.

Die Projekte müssen aus mindestens 5 Fotografien bestehen, sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form.

Die Anträge sind ausschließlich per PEC an die Adresse unitapnrr.servizio1@pec.cultura.gov.it zu senden, mit dem Betreff “Investimento M1C3 2.2 Bando fotografia”, und zwar innerhalb von 20 Tagen nach Veröffentlichung des Aufrufes (12. Januar 2026).

