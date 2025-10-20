Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Fotografin Claudia Corrent zu Gast im Trevilab
Fotografin Claudia Corrent zu Gast im Trevilab

Montag, 20. Oktober 2025 | 13:23 Uhr
Die Südtiroler Künstlerin und Fotografin Claudia Corrent ist Gast beim dritten Treffen der Initiative \
LPA
Von: Ivd

Bozen – Die Initiative “Mut zur Kultur”, eine Veranstaltungsreihe der Landesabteilung Italienische Kultur, geht in die nächste Runde. Die Veranstaltungsreihe soll Menschen, die in der Südtiroler Kulturszene mitgestaltet und vermittelt haben, eine Stimme geben.

Beim dritten Treffen ist Claudia Corrent zu Gast. Corrent ist eine visuelle Künstlerin und Fotografin aus Südtirol, die zwischen Venedig und Bozen lebt und arbeitet. Sie ist Kuratorin der Ausstellung “L’artigianato in due tempi – Handwerk im Wandel”, die derzeit im Kulturzentrum – TreviLab in Bozen gezeigt wird.

Die Werke von Corrent wurden bereits in bedeutenden Institutionen ausgestellt, darunter im Palazzo delle Esposizioni in Rom, im Italienischen Kulturinstitut von New York und San Francisco, im MAXXI in Rom sowie in Camera – Centro Italiano per la Fotografia in Turin. Einige ihrer Arbeiten sind Teil der Sammlungen des Museion in Bozen und der Stiftung Südtiroler Sparkasse.

Das Treffen mit Corrent findet am Donnerstag um 18.00 Uhr im TreviLab im Kulturzentrum Trevi, Kapuzinergasse 28, in Bozen statt. Der Eintritt ist frei.

Gianluca Iocolano wird die Veranstaltung moderieren.

Bezirk: Bozen

