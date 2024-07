Fotos aus Nachlass von drei Generationen: Angebot an Südtirol

Von: mk

Cortina – Tausende Fotos – ungeordnet – erzählen Geschichten vor allem aus Ladinien der letzten 120 Jahre. Valentina Zardini, Witwe des bekannten Fotografen Stefano Zardini aus Cortina, hat sich mit dem Angebot, den Nachlass ihres Mannes und seiner Vorfahren – drei Generationen von Fotografen – dem Land Südtirol zu überlassen, an Landesrat Daniel Alfreider gewandt.

Gestern hat Alfreider Valentina Zardini in Cortina getroffen. Werner Pescosta vom Istitut Ladin, die Direktorin des Museum Ladin, Katharina Moling und Carlo Suani haben den Landesrat bei diesem Treffen begleitet. Gemeinsam sichteten sie das Material.

“Es handelt sich um ein wertvolles Kulturgut der Zeitgeschichte mit vielen wertvollen Geschichten aus Jahrzehnten, die auf diesen Bildern erzählt werden”, sagt Landesrat Daniel Alfreider. Diese Geschichten sind aber ungeordnet und müssen von Fachleuten gesichtet, katalogisiert und schließlich auch digitalisiert werden, um einem breiten Publikum zugänglich gemacht zu werden. Die Witwe des Fotografen Zardini möchte dieses Ziel erreichen. Deshalb hat sie den Besuchern aus Bozen angeboten, dem Land Südtirol den gesamten Nachlass auf dem Schenkungswege zu übertragen, und lediglich an die Bedingung zu knüpfen, diese Bilder vielen Menschen zu zeigen.

“Es ist ein Aufwand, der wohl einige Zeit in Anspruch nimmt. Wir ziehen es in Erwägung, das Angebot anzunehmen und dem Istitut Ladin den Auftrag zu erteilen, die Fotos zu inventarisieren und aufzubereiten, damit sie im Museum Ladin in St. Martin in Thurn ausgestellt werden können”, sagt Alfreider. In den nächsten Wochen wird es noch Gespräche geben, ob es in absehbarer Zeit möglich ist, dem Wunsch der Witwe zu entsprechen.