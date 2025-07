“Frische Luft”: Kultur, Musik und Kino zur Wiederbelebung des Petrarca-Parks

Von: mk

Bozen – Vom 19. Juli bis zum 11. September kehrt die Kultur ins Arcobaleno-Amphitheater mit die Sommerveranstaltungen von Arci Bolzano Bozen zurück.

Nach einem Jahr Pause erwacht das Arcobaleno-Amphitheater in Bozen – oberhalb des Pippo.Stage, im Petrarca-Park – wieder zum Leben, dank „Frische Luft“, einer Sommerreihe, die ins Leben gerufen wurde, um die Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, einen öffentlichen Raum wieder zu nutzen, der zu lange vernachlässigt wurde.

Die Initiative, gefördert von Arci Bolzano – Bozen mit Unterstützung der Gemeinde Bozen, entspringt dem dringenden Bedürfnis, sich um einen Raum zu kümmern und ihn der Gemeinschaft durch Kultur, Geselligkeit und Beteiligung zurückzugeben. Diese Werte leiten die gesamte kulturelle Arbeit von Arci Bolzano – Bozen, auch bei den ganzjährig im Innenbereich stattfindenden Veranstaltungen im Pippo.Stage.

„Frische Luft“ ist eine Veranstaltungsreihe, die verschiedene Realitäten in die Schaffung eines gemeinsamen Projekts einbindet, um ein Gemeingut zu besetzen und es durch Musik, Kino und Geselligkeit zu beleben. Für einen alternativen, freien und gemeinschaftlichen Sommer, in dem sich die Bürger*innen und besonders junge Menschen als Hauptakteure fühlen können.

So Bürgermeister Claudio Corrarati: „Das Projekt Frische Luft stellt eine wertvolle Chance für die Stadt Bozen dar: Dank der Kraft der Kultur und dem Engagement der Jugendorganisationen wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zurückgeben, öffentliche Räume zu erleben und sich diese wieder anzueignen – als Orte der Begegnung, Kreativität und aktiver Teilnahme“.

So Stadtrat Claudio Della Ratta: „Das Projekt Frische Luft ist nicht nur grundlegend, um städtische Räume aufzuwerten und zu beleben, sondern auch, um die Kompetenzen der Jugendvereine und das Engagement junger Menschen sichtbar zu machen, die zu aktiven Zeugen eines kulturellen und sozialen Wandels werden. Es ist zudem ein vorbildliches Beispiel für Nachtökonomie, dank der Zusammenarbeit mit dem Betreiber, der mit Öffnungszeiten, die auf das gemeinsame Ziel abgestimmt sind, zur vollen Aufwertung des Parks als lebendigen, inklusiven und sicheren Ort auch in den Abendstunden beiträgt“.

Alle Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt

DAS PROGRAMM JULI 19. Juli: CD Night (organisiert vom Collettivo Beatcoin) 26. Juli: Spritzami + Aftershow (organisiert von Night Princess) AUGUST 1.August: Mountain Top Station Night + Junglist After Party 2. August: Movie Night (Filmvorführung „Vermiglio“, 2024, Regie Maura Delpero) 8. August: Ire Vibes Open Air + After Party (organisiert von DNB) 9. August: Movie Night (Filmvorführung „Le otto montagne“, 2022, Regie Felix Van Groeningen und Charlotte Vandermeersch) 22. August: Bassi Fondi Night (Hip-Hop-Abend) + After Party 23. August: Experimental Party (organisiert vom Collettivo Beatcoin) 30. August: Movie Night SEPTEMBER 4. September: Movie Night (Filmvorführung „Il Divo“, 2008, Regie Paolo Sorrentino) 5. September: Spritzami + After Party 11. September: Movie Night (Filmvorführung „Romanzo Criminale“, 2005, Regie Michele Placido)