Fünftes internationales Bildhauersymposium

Villanders – Vom 14. bis 19. Mai 2024 findet in Villanders das fünfte Internationale Holzbildhauersymposium „Kunst am Keschtnweg“ statt. KünstlerInnen aus aller Welt reisen an, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und unsere Ferienregion mit ihren Werken zu verzaubern.

Gesichter der Geschichte

Das diesjährigen Symposium steht unter dem spannenden Thema “Gesichter der Geschichte”. Der Titel dient als kreativer Leitfaden für die KünstlerInnen, die sich mit vielfältigen Entwürfen bewerben konnten – sei es durch die Darstellung des Lebens, der Kultur oder der Bräuche unserer Vorfahren.

Im Rahmen des diesjährigen Symposiums erhalten sieben BildhauerInnen jeweils einen robusten Kastanienstamm, den sie innerhalb von nur vier Tagen zu einer faszinierenden geschichtlichen Skulptur verwandeln.

An ausgewählten Orten entlang des Keschtnweges werden diese praktischen Skulpturen die Wanderer zum Bestaunen einladen. Die Kunst wird somit nahbar und erfassbar. Als Material steht den KünstlerInnen das robuste Kastanienholz zur Verfügung, da die Edelkastanie prägend für die Kulturlandschaft in dieser Region des Eisacktals ist.

Folgenden KünstlerInnen werden wir bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen können:

Susanne Paucker, Berlin, DE – „DAVID“

Thabata Arudini, Busseto, IT – „LEGÀMI“

Šimon Chyla, Lesnícka, SVK – „TRIBUTE TO ÖTZI“

Naruo Nishimura, Kyoto, JPN – „THE GLOBE“

Hayk Tokmajyan, Yerevan, ARM – „HISTORY JOURNAY“

Peter van Borssum Waalkes, Haarlem, NLD – „SISI`S“

Coralie Quincy, Preignac, FRA – „BEFORE, NOW AND NEXT“

FINISSAGE am Sonntag, 19. Mai 2024 um 11 Uhr im Archeoparc Villanders

Präsentation der Skulpturen

Prämierung des Publikumspreises

Jury-Prämierung

Abschlussfeier mit kleinem Umtrunk und musikalischer Einlage

Für weitere Informationen steht ihnen der künstlerische Leiter Simon Rauter unter 340-7833071 zur Verfügung.