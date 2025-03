Gärten von Schloss Trauttmansdorff starten in 24. Gartensaison

Von: mk

Meran – Am Dienstag, 1. April, öffnen die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und das Touriseum wieder ihre Tore. In der Gartensaison 2025 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Programm, das Natur, Kunst und Geschichte verbindet.

Der Frühling begrüßt die Gäste mit einem leuchtenden Blütenmeer: Tulpen, Narzissen, Kaiserkronen und isländischer Mohn verwandeln das 12 Hektar große Gartenareal in eine farbenprächtige Kulisse. Ein besonderes Highlight ist die Ausstellung International Garden Photographer of the Year (IGPOTY), die eindrucksvolle Naturfotografien mit der realen Schönheit der Gärten verschmelzen lässt.

Auch der Landesrat für Land-, Forstwirtschaft und Tourismus Luis Walcher blickt mit Vorfreude auf die bevorstehende Gartensaison. „Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff sind ein besonderes Aushängeschild für Südtirol. Mit ihrem vielfältigen Programm begeistern sie sowohl Einheimische als auch Gäste aus aller Welt immer wieder aufs Neue. Ich möchte besonders die Südtirolerinnen und Südtiroler einladen, den Gärten einen Besuch abzustatten“, so der Landesrat.

Und auch das Touriseum bietet 2025 spannende Einblicke: Die Treppenhausausstellung Zukunft des Reisens zeigt mit KI-generierten Bildern und literarischen Kurztexten visionäre Szenarien der Mobilität. Ab Juni beleuchtet die Sonderausstellung Boom ’70 den touristischen Aufschwung Südtirols in den 1970er Jahren mit Interviews und neuen Forschungsergebnissen.

Neben den Ausstellungen finden im neuen Gartenjahr erneut zahlreiche Events statt. Bereits am Ostermontag startet die Saison mit einer botanischen Schatzsuche, gefolgt von einem Familientag im Mai. Im Sommer sorgt das World Music Festival mit internationalen Musikgruppen auf der Seebühne für besondere Erlebnisse. An den Freitagen im Juni, Juli und August bleiben die Gärten bis 23 Uhr geöffnet – perfekt für eine Abendführung im milden Licht der Dämmerung. Das Palmencafé am Seerosenteich lädt ab Mitte Juni zu Aperitifs mit Live-Musik, und an drei Sommerabenden können Besucher*innen ein exklusives Gartenpicknick genießen.

Von Ende November bis Anfang Januar 2026 sorgt die Lichtinstallation LUMAGICA erneut für magische Winterstimmung und verwandelt die Gartenlandschaft in eine funkelnde Traumwelt.

Trauttmansdorff ist bis zum 9. November täglich ab 9.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.trauttmansdorff.it.