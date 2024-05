Singer-Songwriter Noah Thanei performt seinen selbstkomponierten Song "Little Pessimist"

Von: ka

Schenna – Am 24.05.2024 erschien eine neue Folge der «Garden Sessions». In dieser frühlingshaften Ausgabe performt der Singer-Songwriter Noah Thanei seinen selbstkomponierten Song “Little Pessimist”. Noah Thanei stammt aus Schlanders und stand schon auf zahlreichen kleinen und großen Bühnen. Gespannt warten wir auf seinen ersten Song-Release – möglicherweise trägt diese «Garden Session» etwas dazu bei. Das Projekt soll lokale Musiker:innen dazu anspornen, ihre eigenen Songs zu veröffentlichen.

Gedreht wurde diese Ausgabe im Garten des Hotel Hohenwart in Schenna.

Ton und Bild wurden wie immer live vor Ort und in einem Take aufgenommen.

Das Video gibt es auf sämtlichen Plattformen zu sehen:

Linktree zu allen Plattformen: https://linktr.ee/gardensessionsbymaxcalanducci

Direkter YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=NVSY-DEDlEs

Die «Garden Sessions» des Meraner Musikers, Musikpädagogen und Produzenten Max Calanducci sind ein Projekt, um die Vielfalt der lokalen Musikszene aufzuzeigen. Musiker:innen spielen live einen selbstkomponierten Song und werden dabei mit Ton und Bild aufgezeichnet. Das Ergebnis gibt es später online zu sehen: www.maxcalanducci.com/garden-sessions.

Ein Projekt mit Musiker:innen, für Musiker:innen.