Gelebte Familienfreundlichkeit bei Arbeitgeber BIWEP

Bruneck – Der Verein BIWEP – Bildungsweg Pustertal schließt als 28. Südtiroler Arbeitgeber alle Phasen vom audit familieundberuf erfolgreich ab – Land und Handelskammer überreichen Zertifikat.

Familienfreundlichkeit im Unternehmen äußert sich in vielerlei Maßnahmen und Facetten: Von der eigenen Betriebskita hin zum Mensaservice für die gesamte Familie, vom flexiblen Arbeitszeitkonto bis zur Unterstützung der Gesundheitsvorsorge. Viele Südtiroler Arbeitgeber entscheiden sich bewusst für eine familienfreundliche Unternehmenspolitik, über 110 davon werden auf diesem Weg vom audit familieundberuf begleitet. Im Rahmen der Tagung “Familie systemisch betrachtet in Politik und Wirtschaft” hat der Verein BIWEP – Bildungsweg Pustertal am heutigen Freitagnachmittag (27. September) das Zertifikat für den erfolgreichen Abschluss der Dialog-Phase erhalten.

Mit dem dauerhaften Zertifikat werde die Familienfreundlichkeit im Betrieb für alle sichtbar, hielt Familienlandesrätin Rosmarie Pamer fest: “Eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik ist eine zukunftsgerichtete Unternehmenspolitik. Arbeitgeber, die sich bewusst dafür entscheiden, sind wichtige Vorbilder und Impulsgeber für die gesamte Gesellschaft”. Netzwerkarbeit, wie es das BIWEP betreibt, sei dafür ein wichtiger Aspekt. Für die Handelskammer Bozen, die gemeinsam mit dem Land das audit familieundberuf vergibt, nahm Generalsekretär Alfred Aberer an der Feier teil. „In Südtirol reichen jährlich fast 1.000 Mütter pro Jahr vor dem ersten Geburtstag des Kindes die Selbstkündigung ein. In Betrieben, die auf familienfreundliche Maßnahmen setzen, sind Frauen nicht zur Kündigung gezwungen. Es muss alles dafür getan werden, um sie weiterhin in den Arbeitsmarkt einzubinden, da sich ein späterer Wiedereinstieg oft schwierig gestaltet“, ist Aberer überzeugt.

Für das BIWEP sei der Einsatz für mehr Familienfreundlichkeit Auftrag und Verpflichtung. Daher habe man auch als Arbeitgeber ein klares Zeichen setzen wollen, hielt Elisabeth Frenner, für das Audit zuständiges Vorstandsmitglied und BIWEP-Vizepräsidentin bei der Zertifikatsverleihung fest. Auch für den Vorsitzenden des BIWEP, Heiner Nicolussi-Leck, gehe es darum, Familienfreundlichkeit jeden Tag mit Leben zu füllen.

BIWEP begleitet seit über 25 Jahren Familien, Betriebe und Gemeinden im Pustertal beim familienfreundlichen und nachhaltigen Handeln. Zu den im Rahmen des Audits erarbeiteten Maßnahmen zählt eine lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung, die Stärkung der Zusammenarbeit im Team oder das Arbeiten in Co-Working-Spaces im nahen Wohnumfeld der Mitarbeitenden. BIWEP beschäftigt sechs Mitarbeiterinnen, fünf davon arbeiten in Teilzeit. Zu den Gratulanten zählte auch Auditorin Marlene Preims, die den Arbeitgeber seit mehreren Jahren auf dem Audit-Weg begleitet.

Informationen zum audit familieundberuf gibt es online unter https://familie.provinz.bz.it/de/audit-familieundberuf sowie bei den zuständigen Mitarbeiterinnen der Familienagentur und der Handelskammer Bozen.