Gelungenes Fest für das neue Museum Kalkofen in der Prader Schmelz

Von: mk

Prad – Mit einer würdigen Feier und auf Einladung der Gemeinde Prad wurde das neue Museum Kalkofen in der Prader Schmelz offiziell seiner Bestimmung übergeben. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Vertreter öffentlicher Institutionen, Projektanten, ausführende Firmen sowie Vertreter unterstützender und geldgebender Einrichtungen nahmen an der Einweihung teil und unterstrichen damit die große Bedeutung dieses besonderen Kulturprojektes für die Gemeinde und weit darüber hinaus.

In seinen Grußworten zeigte sich Bürgermeister Rafael Alber erfreut über die gelungene Umsetzung des Projektes und sprach von einem wichtigen Ort der Erinnerung und Begegnung für kommende Generationen. Seine Dankesworte galten allen die in irgendeiner Form in den letzten Jahren zur Aufwertung der Struktur mit beigetragen haben. Besonderer Dank fand er für den ehemaligen, jedoch bis heute engagierten Dorfchronisten Ludwig Veith, der sein umfangreiches Wissen maßgeblich zur Wiederbelebung der Struktur eingebracht hat. Zudem erinnerte Rafael Alber an den kürzlichen Tod des Projektanten Sebastian Marseiler, dessen mit einer Gedenkminute durch die Anwesenden gedacht wurde.

Kulturlandesrat Philipp Achammer betonte in seiner Ansprache den hohen kulturellen Wert der Anlage und dankte allen Beteiligten, die mit großem Einsatz zur Erhaltung und Aufwertung des historischen Gebäudes ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben.

Im Anschluss zur Begrüßung folgte ein interessanter Vortrag zur Chronik des Kalkofens durch Ludwig Veith, der die geschichtliche Entwicklung sowie die frühere Bedeutung des Kalkbrennens für die Region anschaulich schilderte. Architekt Kurt Stecher erläuterte anschließend die baugeschichtlichen Besonderheiten des Gebäudes sowie die Herausforderungen bei der sorgfältigen Restaurierung und musealen Gestaltung der Anlage.

Einen feierlichen Höhepunkt bildete die Segnung des Gebäudes durch Pfarrer Konrad Gasser. Gemeinsam mit den Anwesenden sprach er Worte des Dankes und der Hoffnung und segnete die Räumlichkeiten des Museums.

Nach dem offiziellen Teil hatten die Gäste die Möglichkeit an einer Führung durch das Museum teilzunehmen und dabei interessante Einblicke in die Geschichte, Nutzung und Restaurierung des Kalkofens zu erhalten. Das große Interesse der Besucher zeigte, wie sehr das neue Museum bereits jetzt als kultureller Treffpunkt wahrgenommen wird.

Zum gemütlichen Ausklang lud die Gemeinde Prad schließlich zu einem Buffet ein, das von der Bürgergenossenschaft Obervinschgau vorbereitet wurde.

Der Kalkofen wird derzeit durch den Tourismusverein Prad für Führungen unterschiedlichster Art genutzt. Ob Einheimische, Gäste, Schulklassen, Jahrgänge, Seniorengruppen usw.; Die Besichtigungen werden jeweils individuell gestaltet und an die unterschiedlichen Interessen und Altersgruppen angepasst.

Künftig soll der Kalkofen jedoch nicht nur als Museum und Lernort dienen, sondern auch Raum für verschiedene Veranstaltungen im Gebäude selbst sowie im Außenbereich bieten. Zu diesem Zweck hat die Gemeinde eine Haus- und Tarifordnung ausgearbeitet, welche die zukünftige Nutzung regelt. Damit verbindet sich der Gedanke, den Kalkofen mit Leben zu füllen und ihn als kulturellen und gesellschaftlichen Treffpunkt für eine breite interessierte Öffentlichkeit zugänglich zu machen.