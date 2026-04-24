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Obermaiser Mittelschüler spenden für die Vereinigung Peter Pan

“Gemeinsam sind wir stark”

Freitag, 24. April 2026 | 16:26 Uhr
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Von: mk

Meran – „Gemeinsam sind wir stark“, ist nicht nur das Motto der Vereinigung für krebskranke Kinder Peter Pan, sondern das erlebten kürzlich auch die Schülerinnen und Schüler aller Abschlussklassen der Mittelschule Obermais. Mit großem Engagement und mit Unterstützung ihrer Eltern organisierten die Jugendlichen beim letzten Elternsprechtag einen Verkauf von Kuchen und Getränken. Die Aktion erwies sich als voller Erfolg und bot den Schülerinnen und Schülern zugleich die Möglichkeit, ihre sozialen und organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Schnell war für sie klar: Die Hälfte der Einnahmen sollte einem sozialen Zweck zugutekommen. Die Wahl fiel dabei auf die Vereinigung Peter Pan, die sich seit vielen Jahren für krebskranke Kinder und deren Familien einsetzt.

Am Dienstag, 21. April, fand schließlich die offizielle Übergabe der Spende statt. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern besuchte gemeinsam mit zwei Elternvertretern den Präsidenten der Vereinigung, Dr. Michael Mayr. In einem persönlichen Austausch sprach Dr. Mayr mit den Jugendlichen über ihr vorbildliches Engagement und betonte, wie wichtig es sei, sich für Kinder einzusetzen, die mit schweren Schicksalsschlägen konfrontiert sind.

Für die Schülerinnen und Schüler war die Spendenaktion nicht nur ein praktisches Projekt, sondern auch eine wertvolle Erfahrung: Sie lernten, dass gemeinsames Handeln viel bewirken kann – eine wichtige Lektion, die sie weit über ihre Schulzeit hinaus begleiten wird.

Bezirk: Burggrafenamt

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