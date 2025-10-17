Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Gesprächsrunde zu analoger Fotografie
Blickwinkel und Kompositionen

Gesprächsrunde zu analoger Fotografie

Freitag, 17. Oktober 2025 | 10:40 Uhr
Derzeit ist im Merkantilmuseum die Ausstellung \
Amt für Film und Medien/Trentino Film Festival/Liber Menendez
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Im Rahmen der Fotoausstellung „Flavio Faganello. Fotografien, die bewegen“, die noch bis Ende Oktober im Merkantilmuseum in Bozen (Silbergasse 6/Lauben 39) zu sehen ist, organisiert das Foto Forum am Dienstag, 21. Oktober, um 18.00 Uhr im Foto Forum Bozen Weggensteinstraße 3F in Bozen ein Gespräch mit Gianni Zotta und Samira Mosca.

“Flavio Faganello. Incontri. Begegnungen” bringt zwei Fotografen zusammen: Zotta hat gemeinsam mit Faganello gearbeitet und berichtet über Arbeitsweisen in der Fotografie der 1960er Jahre und die Neuerungen, die Flavio Faganella damals einbrachte. Zudem ordnet Gianni Zotta ein, welche Bedeutung Flavio Faganello in der regionalen Fotogeschichte zukommt. Samira Mosca hingegen wirf einen zeitgenössischen Blick auf die historischen Fotografien Faganellos, der Fokus liegt dabei auf Aspekte wie Bildgestaltung und Bildausschnitte. Mosca vergleicht zudem Faganellos Arbeiten mit jenen anderer, bekannter Fotografen.

Bei der Veranstaltung “Flavio Faganello. Incontri. Begegnungen” als auch bei der Ausstellung im Merkantilmuseum ist der Eintritt für alle Interessierten frei. Zur Ausstellung wurde ein Video veröffentlicht, das auf dem Youtube-Kanal des Landes abrufbar ist.

