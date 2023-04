Gesundheitswesen: Sprache lernen für neue Mitarbeiter

Meran – Heute haben das Mehrsprachenzentrum und die Mediathek Meran neue Mitarbeitende des Gesundheitswesens ins TreviLab eingeladen, um sie über das Sprachenlernen zu informieren.

Die neu eingestellten Mitarbeitenden des Gesundheitswesens konnten sich am heutigen Donnerstag in der Kapuzinergasse in Bozen über die Möglichkeiten des Sprachenlernens informieren. Besonderes Augenmerk wurde auf die kostenlosen Dienstleistungen der beiden Zentren gelegt, die neben dem Verleih von Materialien auch Ressourcen und interaktive Online-Kurse sowie einen Tutoring-Service für das autonome Sprachenlernen und die Vorbereitung auf Zweisprachigkeitsprüfungen oder Sprachzertifikate anbieten.

“Das Thema Zwei- und Mehrsprachigkeit bleibt auf der politischen Agenda Südtirols. Unser Land wird in der ganzen Welt als Beispiel für die Einzigartigkeit des Zusammenlebens verschiedener Sprachgruppen und Kulturen gilt”, sagt Giuliano Vettorato, Landesrat für italienische Bildung und Kultur und Landeshauptmannstellvertreter. “Unsere Initiative und die der zuständigen Ämter geht in diese Richtung”, sagt Vettorato. Für Zweisprachigkeit müsse man sich täglich einsetzen, fügt Vettorato hinzu: “Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit sind Werte, an die ich glaube. Die Möglichkeit, sich sowohl auf Italienisch als auch auf Deutsch zu verständigen und mit anderen in Beziehung zu treten, bedeutet eine persönliche Bereicherung, aber auch größere Chancen für die berufliche Entfaltung.”

Als wichtig gelte die Zweisprachigkeit besonders in sensiblen Bereichen, so im Gesundheitswesen. Diese heutige Veranstaltung stehe für den erklärten Willen des Landes, Zweisprachigkeit in diesem Bereich zu garantieren. “Das Ziel wird mit den Sprachkursen und allen gezielten Initiativen weiter im Auge behalten”, sagt Vettorato. Donatella Ricchetto, Leiterin des Amtes für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen der Landesabteilung Italienische Kultur, lud alle Interessierten, die nicht an der Veranstaltung im TreviLab teilnehmen konnten, dazu ein, sich für individuelle Beratung jederzeit an die verschiedenen Sprachzentren zu wenden.