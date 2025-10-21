Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Glaubenstalk – Auf an Ratscher über Gott
Dienstag, 21. Oktober 2025 | 15:53 Uhr
Von: mk

Meran – Mit der neuen Aktionsreihe „Glaubenstalk – Auf an Ratscher über Gott“ lädt Südtirols Katholische Jugend (SKJ) Jugendliche und junge Erwachsene ein, sich in entspannter Atmosphäre mit spannenden Fragen rund um die Bibel auseinanderzusetzen. An drei Abenden treffen die Teilnehmenden auf Experten und Expertinnen, die Impulse zu oft missverstandenen Themen aus der Bibel geben und darüber ins Gespräch kommen, welche Bedeutung diese heute für unser Leben haben können.

Die Abende beginnen mit einem moderierten Gespräch zwischen Gastreferenten und Moderator. Dieses Gespräch wird auch als Podcast aufgezeichnet und im Advent veröffentlicht. Anschließend öffnet sich die Runde für alle Anwesenden, die eingeladen sind, ihre Gedanken einzubringen und miteinander zu diskutieren. Ziel ist es, einen offenen Raum zu schaffen, in dem Fragen zum Glauben ehrlich gestellt und gemeinsam bedacht werden können.

„Gerade junge Menschen brauchen Orte, an denen sie ohne Druck und in einem geschützten Rahmen über Glaubensthemen sprechen dürfen. Der Glaubenstalk bietet diese Möglichkeit und eröffnet neue Perspektiven“, betont Elisa Plaikner, zweite Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend.

Den Auftakt macht am Freitag, 24. Oktober 2025, ein Gespräch mit Renate Rottensteiner zum Thema „Adam und Eva“. Um 19.00 Uhr will man sich in der Jugendkirche Meran darüber austauschen, wie unterschiedlich Geschlechterverhältnisse in der Bibel dargestellt werden. Welche Auffassungen halten sich im Christentum bis heute? Wie verändert sich die Rolle der Frau? Und gibt es interessante Blickwinkel, die es sich neu zu entdecken lohnt? „Diesen Fragen werden wir beim ersten Glaubenstalk auf den Grund gehen und gemeinsam diskutieren“, erklärt Elisa Plaikner.

Weitere Treffen folgen am 7. und 21. November. Eingeladen sind unter anderem Jugendliche auf dem Weg zur Firmung, junge Erwachsene und alle Interessierten.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bei sophie.eckl@skj.bz.it gebeten.

