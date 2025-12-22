Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Gottesdienste zur Weihnachtszeit mit Bischof Muser
Alle Termine bis zum Sternsingen

Gottesdienste zur Weihnachtszeit mit Bischof Muser

Montag, 22. Dezember 2025 | 11:02 Uhr
Weihnachtszeit 2025/2026: Gottesdienste mit Bischof Muser
Diözese Bozen-Brixen
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – In der Weihnachtszeit, in der die Christenheit die Geburt Jesu feiert, wird Bischof Ivo Muser im ganzen Land unterwegs sein, um gemeinsam mit den Gläubigen Gottesdienste zu feiern. Hier die Übersicht der liturgischen Feiern, denen der Bischof zwischen dem 24. Dezember 2025 und dem 11. Jänner 2026 vorsteht.

In der Heiligen Nacht, 24. Dezember, wird Bischof Muser um 22.00 Uhr im Dom zu Brixen die Christmette feiern.

Im Bozner Dom steht der Bischof am Christtag, 25. Dezember, um 10.00 Uhr dem Weihnachtsgottesdienst vor, der von RAI Südtirol im Radio und im Fernsehen (Kanal 808) und von den diözesanen Kirchensendern „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia“ direkt übertragen wird.

Am Stephanstag, 26. Dezember, wird Bischof Ivo Muser um 8.30 Uhr den Gottesdienst in Gummer feiern.

Am Fest des heiligen Apostels und Evangelisten Johannes, 27. Dezember, wird der Bischof das Patrozinium mit seiner Heimatgemeinde in Gais feiern. Die Eucharistiefeier beginnt um 10.15 Uhr.

Am Sonntag, 28. Dezember, wird Bischof Muser um 15.00 Uhr im Brixner Dom den Abschlussgottesdienst des Heiligen Jahres feiern, der von den diözesanen Kirchensendern „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia“ direkt übertragen wird. Mit diesem Gottesdienst endet das Heilige Jahr 2025 in der Diözese Bozen-Brixen. Der Bischof lädt alle Gläubigen ein, beim gemeinsamen Gottesdienst nochmals bewusst auf dieses Heilige Jahr mit seinem Motto „Pilger der Hoffnung“ zurückzublicken und hoffnungsvoll in das neue Jahr 2026 zu starten.

Am 30. Dezember feiert Bischof Muser im Brixner Dom um 9.00 Uhr einen Gottesdienst anlässlich des neunten Todestages von Bischof Karl Golser.

Am Silvestertag, 31. Dezember, wird der Bischof um 18.00 Uhr dem feierlichen Gottesdienst zum Jahresabschluss im Dom von Brixen vorstehen.

Am Neujahrstag, dem Hochfest der Gottesmutter Maria, 1. Jänner 2026, feiert der Bischof um 10.00 Uhr den Festgottesdienst in Kollmann. Um 17.00 Uhr nimmt er am ökumenischen und interreligiösen Gebet für den Frieden im Bozner Dom teil. Das Gebet wird von den diözesanen Kirchensendern „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia“ direkt übertragen.

Am 6. Jänner, dem Dreikönigstag, feiert der Bischof um 9.00 Uhr einen Festgottesdienst in Salurn. “Erscheinung des Herrn”, wie dieser große Festtag offiziell heißt, ist das älteste Weihnachtsfest der Kirche. Um 17.00 Uhr feiert der Bischof mit dem Domchor die feierliche Vesper im Brixner Dom.

Am 10. Jänner findet das große Sternsingentreffen in Bruneck statt. Nach dem Umzug durch die Straßen Brunecks mit Beginn um 14 Uhr feiert Bischof Ivo Muser mit den Sternsingern sowie deren Begleitpersonen eine heilige Messe in der Pfarrkirche.

Am Fest Taufe des Herrn, 11. Jänner, beendet der Bischof die Weihnachtszeit mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrei Teis. Die Eucharistiefeier beginnt um 8.30 Uhr, um 15 Uhr folgt in der Pfarrkirche von Brixen eine Tauffeier.

Bezirk: Bozen

