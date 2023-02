Bozen – 36 Landschaftsbilder aus der Sammlung Eccel Kreuzer sind ab heute in der neuen Sonderausstellung des Museum Eccel Kreuzer zu sehen.

Über 1.500 Werke von mehr als 300 Kunstschaffenden aus Südtirol, Tirol und dem Trentino bilden zusammen die Sammlung Eccel Kreuzer. 36 davon haben Sara Alberti und Eleonora Klauser Soldà für die Sonderausstellung “Grand Tour. Eine Reise in die Landschaftsmalerei” ausgewählt. „Gemalt haben diese Landschaftsbilder 28 Künstler und Künstlerinnen aus dem Gebiet der Euregio, die im 20. Jahrhundert zu Hauptfiguren einer neuen, innovativen Form der Malerei wurden“, erklären die beiden Kuratorinnen und Mitarbeiterinnen des Museum Eccel Kreuzer. Reine Farben und abstrakte Formen bildeten damals die Grundlage für viele Darstellungen lokaler Landschaften. Es ist eine Modernität, welche die Werke durchdringt und sie originell und von unmittelbarem Interesse macht.

Die ausgestellten Bilder zeigen Berglandschaften, urbane Landschaften aus Südtirol, aber auch aus Venedig und Rom, unberührte Natur aber auch solche, in der die Eingriffe des Menschen ersichtlich werden. Zu sehen ist sowohl figurative als auch abstrakte Kunst, einige Bilder zeigen demnach klar erkennbare Orte, wie etwa die Talferpromenade oder die Silbergasse in Bozen mit der Fassade des Museum Eccel Kreuzer.

Vorgestellt wurde die Ausstellung heute Nachmittag im Parterre des Museum Eccel Kreuzer, Silbergasse, 10 in Bozen; das Trio “Nik Lee and the Marcos“ mit Stefano Nicli, Marco Pisoni und Marco Stagni begleitete den Abend musikalisch. Mit dabei war auch der neue Direktor des Museums, Emanuel Valentin: „Ich habe im November meine Stelle als Direktor des Landesmuseums Festung Franzensfeste angetreten und mit Dezember auch die Leitung des Museums Eccel Kreuzer übernommen. Dies ist damit „meine“ erste Vernissage einer Sonderausstellung hier im Haus und es freut mich außerordentlich, dass die kuratorische Arbeit von Frau Alberti und Frau Klauser Soldà beim Publikum einen so großen Anklang gefunden hat.“ Zu sehen ist die Ausstellung bis 15. September, täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro.

Die Kunstschaffenden:

Adolf Vallazza, Albert Mellauner, Rudolf Bellenzier, Anton Frühauf, Karl Plattner, Josef Schwarz, Luis Stefan Stecher, Karin Welponer, Ernesto Giuliano Armani, Gotthard Bonell, Chryseldis Hofer-Mitterer, Max von Esterle, Orazio Gaigher, Heiner Gschwendt, Josef Mahlknecht, Artur Nikodem, Elmar Peintner, Camillo Rasmo, Max Sparer, Hans Staffler, Oddone Tomasi, Hans Weber-Tyrol, Roberto Marcello (Iras) Baldessari, Emanuel Fohn, Christian Hess, Rudolf Stolz, Richard Wolff und Robert Zinner.

Führungen durch das gesamte dreistöckige Museum mit seiner Kunstausstellung sind mit vorheriger Anmeldung dienstags, mittwochs und donnerstags um 10:30, 14 und 16 Uhr in deutscher, italienischer und englischer Sprache möglich. Vormerkungen unter der Nummer 0471 301621 oder auf der Webseite unter dem Link https://www.eccel-kreuzer.it/de/besuch-planen/fuehrungen.