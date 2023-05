Green Day am Herz Jesu Institut

Mühlbach – Die Schulgemeinschaft der gleichgestellten Mittelschule des Herz Jesu Instituts in Mühlbach kann auf ein arbeitsreiches und erfolgreiches Schuljahr zurückblicken. Von September bis Dezember 2022 sensibilisierten die Schülerinnen und Schüler als HJI Greenfluencer die Öffentlichkeit mit der Wanderausstellung des Aqualendariums. Sie gestalteten einen mehrsprachigen Kalender mit Fotos zur Wasserproblematik.

Die Fotografien wurden in der Engelsburg in Neustift, in der Festung Franzensfeste, im Naturmuseum in Bozen, in der Stadtbibliothek in Bruneck, in der Bildungsdirektion in Bozen und in Schloss Rechtenthal in Tramin ausgestellt. Mit dem Erlös der Ausstellung und der Verteilung des Kalenders konnte ein Brunnen in Nordkamerun finanziert werden.

Weiters haben sich die Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr intensiv mit den Themen Mülltrennung, Müllvermeidung, Abfallverwertung, bewussten Konsum, fairer Mode und Slow Food auseinandergesetzt. Zahlreiche Umweltaktionen, wie die vegetarischen Wochen, die zwei Kleidertauschbörsen, Upcycling Projekte, Müllsammelaktionen und die Sensibilisierung jüngerer Schülerinnen und Schüler in der eigenen Schule und in anderen Grundschulen, sowie Fotos, die zum Denken anregen sollen, wurden regelmäßig von den HJI Greenfluencern in den sozialen Medien dokumentiert.

Die Schulgemeinschaft freut sich besonders über die Rezertifizierung der Schule als Klimaschule, die am Freitag, 26. Mai durch Ulrich Santa, dem Direktor der Klimahaus Agentur und Benjamin Auer, dem Koordinator der Klimaschule durchgeführt wurde.

Der Einsatz und die Kreativität der Schülerinnen und Schüler in der Umsetzung der Projekte und Aktionen wurden mehrfach national und international mit Preisen ausgezeichnet.

Die Schulgemeinschaft vom Herz Jesu Institut ermöglicht am Samstag, 10. Juni von 8.30 bis 12.00 Uhr einen Einblick in das Konzept der Schule und des Tages-Heims, sowie in die vielfältigen Aktionen und Tätigkeiten, die den Schulalltag prägen. In den einzelnen Klassenzimmern und Spezialräumen stellen die Schülerinnen und Schüler die Angebote vor.

Aus organisatorischen Gründen wird ersucht, sich bei Interesse für den Open Day 2023 anzumelden:

8.30 – 9.30 Uhr (Link zur Anmeldung: https://herzjesu-institut.it/open-day-0830/)

9.30 – 10.30 Uhr (Link zur Anmeldung https://herzjesu-institut.it/open-day-0930/)

11.00 bis 12.00 Uhr (Link zur Anmeldung https://herzjesu-institut.it/open-day-1100/)