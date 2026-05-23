Grenzenloser Chorgesang

Von: ka

Brixen – Am vergangenen Samstag verschmolzen rund 200 junge Sängerinnen und Sänger im Brixner Dom zu einem einzigen Klangkörper und vereinte damit die drei Alpenländer Südtirol, Graubünden und Vorarlberg im Chorgesang.

Mit Begeisterung und Motivation tauchten die drei Landesjugendchöre auf höchstem musikalischen Niveau in die grenzenlose Welt der Musik ein und begeisterten damit das Publikum, das den Dom bis auf den letzten Platz füllte. Im Mittelpunkt standen geistliche Chorwerke von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie moderne, anspruchsvolle Werke internationaler Komponisten wie Michael John Trotta und der indisch-amerikanischen Komponistin Reena Esmail. Darüber hinaus wurden Spirituals und Volksweisen dargeboten. Ein Höhepunkt waren die drei Schlusslieder, die die Chöre gemeinsam sangen. Unter der Leitung der drei Dirigenten Johannes van der Sandt (Südtirol), Martin Zimmermann (Graubünden) und Jakob Peböck (Vorarlberg) vereinten die Chöre ihre Stimmen im monumentalen Gesamtensemble.

Über das musikalisch beeindruckende Erlebnis hinaus stehen die Konzerte auch für eine europäische Grundhaltung, wie der Landesjugendchor Südtirol betont: „Das Projekt stärkt das Bewusstsein für sprachliche und kulturelle Vielfalt. Durch die persönliche Begegnung über Landesgrenzen hinweg erlebten wir Europa als gelebte Realität.“ Das Konzert ist das Ergebnis des länderübergreifenden Chorprojekts „Grenzenlos im EinKlang“ und bildet den Auftakt einer Konzertreise, die die drei Jugendchöre nach Chur und Feldkirch führen wird. Der Obmann des Südtiroler Chorverbandes, Erich Deltedesco, dankte den Sängerinnen und Sängern für ihr Projekt, das zur gemeinsamen Inspiration durch die Musik führe, und dankte auch der Landesregierung, der Region und der Stiftung Sparkasse für die finanzielle Unterstützung.