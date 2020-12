Größte Krippe der Welt ziert erneut Grödner Winterlandschaft

St. Christina in Gröden – Das einmalige Projekt der örtlichen Bildhauergruppe von St. Christina ziert zur Zeit erneut die tief verschneite Grödner Winterlandschaft; dabei handelt es sich um nicht weniger als die weltweit größte handgeschnitzte Krippe, so berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Josef und Maria mit dem Christuskind, die Heiligen 3 Könige, ein Hirte, der Engel, ein Kamel, einige Schafe sowie natürlich Ochs und Esel: Die massiven Figuren mit einer Höhe von bis 2,20 Meter sind zur Zeit in der Sportzone Iman ausgestellt und laden zum Staunen ein. Erstaunlich ist allerdings auch das Gewicht dieser kolossalen Figuren, immerhin bringen diese bis zu 220 Kilogramm auf die Waage.

Insgesamt 18 Holzbildhauer haben an diesem langjährigen Gemeinschaftsprojekt mitgewirkt, dessen hohe Kunstfertigkeit mit unzähligen Anfragen zur Ausleihe bestätigt wurde. Da sich die Ausmaße der Figuren jedoch nicht zum Transport eignen, wurde ebenso eine kleinere Version der Krippe für Wanderausstellungen angefertigt, um in der Nähe von Mailand, in Österreich oder auch im Bozner Landhaus die alljährliche Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

