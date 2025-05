Großes Interesse an Veranstaltungsreihe „Weltpolitische Gespräche“

Von: mk

Sexten/Toblach/Innichen/Niederdorf – Im Rahmen der landesweiten Aktionstage Politische Bildung des Landes Südtirol organisierte der junge Verein Veritatem Quaerens EO unter Leitung des Vorsitzenden Matthias von Wenzl eine hochkarätige Vortragsreihe unter dem Titel „Weltpolitische Gespräche – Europa, Russland, China, USA, KI und Zukunft“. An vier Abenden in vier Pustertaler Gemeinden wurde intensiv über die drängendsten politischen und technologischen Zukunftsfragen unserer Zeit diskutiert. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie geopolitische Entwicklungen und technologische Umwälzungen – insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz – miteinander verflochten sind und welche Herausforderungen und Perspektiven sich daraus für Europa und unsere Gesellschaft ergeben.

Die wissenschaftlichen Beiträge der Reihe übernahm Roland Benedikter, UNESCO-Lehrstuhlinhaber für Zukunftsvorwegnahme und Transformation von Eurac Research in Bozen. Gemeinsam mit den weiteren Referentinnen und Referenten Matthias von Wenzl, BA MSc, Mag. phil. Maria Lang, René Petrik und Florian Stauder, BSc MSc wurde ein thematisch breit gefächertes Programm geboten, das fundierte Analysen mit klarer gesellschaftlicher Relevanz verband.

In Innichen stand neben der europäischen Perspektive ein breiter demokratiepolitischer Diskurs im Mittelpunkt – unter anderem zur Frage, wie Demokratien unter Druck geraten und wie ihre Zukunft gesichert werden kann. In Niederdorf rückten die Auswirkungen geopolitischer und technologischer Veränderungen auf das Bildungssystem in den Fokus, mit besonderem Bezug auf aktuelle Herausforderungen in Südtirol. In Toblach bot ein Abstecher in die Welt der Quantencomputer spannende Impulse zu künftigen technologischen Umbrüchen und deren potenziellen gesellschaftlichen Folgen. In Sexten schließlich wurden die transatlantischen Beziehungen zwischen Europa und den USA behandelt, insbesondere mit Blick auf Fragen des Datenschutzes, der digitalen Souveränität und der politischen Steuerung von Innovationen.

Das Publikum zeigte sich überaus interessiert: Insgesamt nahmen weit über 300 Menschen an den Veranstaltungen teil. Im Anschluss an jeden Vortrag fand eine moderierte Diskussionsrunde mit jungen Stimmen aus der Region statt, gefolgt von einem offenen Austausch bei einem kleinen Umtrunk.

„Wir leben in einer Zeit der Gleichzeitigkeit tiefgreifender Umbrüche – technologische Innovation, geopolitische Spannungen, Klimakrise und gesellschaftliche Polarisierung treffen aufeinander. Umso wichtiger ist es, Räume für Orientierung und Debatte zu schaffen“, so Roland Benedikter. Auch Matthias von Wenzl, Präsident von Veritatem Quaerens EO und Initiator der Reihe, betont: „Das große Interesse bestätigt, dass wir mit dieser Reihe ein aktuelles gesellschaftliches Bedürfnis getroffen haben. Politische Bildung muss wieder stärker ins Zentrum rücken – gerade angesichts von Fake News, globalen Krisen und wachsender Unsicherheit.“

Die Veranstaltungsreihe wurde in Zusammenarbeit mit den Bildungsausschüssen von Sexten, Toblach und Innichen sowie mit Unterstützung der Gemeinde Niederdorf organisiert. Ermöglicht wurde sie durch die Förderung der 3 Zinnen AG, der Stiftung Südtiroler Sparkasse und der Sparkasse Innichen/Sexten.