Grüne Sommerklausur: “Jetzt geht’s um die Werte”

Von: luk

Bruneck – In Bruneck trafen sich die Grünen und sprachen über Werte und wie sich diese in konkrete politische Handlungen übersetzen.

Am 10. August haben sich die Grünen in Bruneck zur jährlichen Sommerklausur getroffen. „Grün sein – was bedeutet das?“ war der rote Faden des heutigen Treffens.

Michil Costa, Hotelier und Aktivist, führte in die Klausur ein und erinnerte daran, “dass wir nie aufhören dürfen, uns weiterzuentwickeln. Dabei ist die Vorstellungskraft zentral. Sie bringt uns dazu, nach vorne zu schauen. Wir sind die Partei des Ja”, sagte er. „Mehr Rechte für alle sind nicht nur vorstellbar, sondern machbar. Eine Welt, in der Schönheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit nicht nur Worte sind, sondern greifbare Realitäten”.

“Heute neigen wir dazu, den politischen Dialog zu vereinfachen, als ob die Themen nicht miteinander verwoben wären. Stattdessen ist alles miteinander verbunden. Eine gesunde Umwelt und eine gesunde Wirtschaft gehen Hand in Hand. Kurzum: ohne Gerechtigkeit können wir die Herausforderungen der Klimakrise nicht stemmen. Deshalb ist es wichtig, in Systemen zu denken und die Werte, die unserer politischen Arbeit zugrunde liegen, immer im Blick zu haben”, so Elide Mussner, Co-Vorsitzende.

Luca Bertolini: „Politik mit allen und für alle! Erneuerung und Bewahrung gehen Hand in Hand. Mit diesem Bewusstsein gehen wir in die nächsten Gemeindewahlen. Mit Prioritäten, die sich an den Herausforderungen dieser Zeit orientieren. Wir setzen uns für die Menschen ein und schaffen neue grüne Möglichkeiten. Dies halten wir uns stets vor Augen”.

“Angesichts der aktuellen globalen Situation, in der die traditionellen Gleichgewichte ins Wanken geraten, ist es wichtig, auf die grundlegende Frage der Identität zurückzukommen. Die Welt ist nicht mehr dieselbe: Covid, Fridays for Future, Krieg in der Ukraine und damit einhergehende Energiekrise machen nachdenklich und bereiten Sorgen und Klimakrise zum Protagonisten des öffentlichen und politischen Diskurses geworden, die durch den russischen Einmarsch in der Ukraine verursachte Energiekrise hat ein wichtiges Nachdenken über Energieunabhängigkeit und damit über die Entwicklung nachhaltiger Energien ausgelöst. Vor diesem Hintergrund haben die Grünen in Bruneck an ihren Werten gearbeitet, und vor allem konkrete Handlungen daraus abgeleitet. Bei den kommenden Gemeindewahlen werden wir diese heute begonnene Arbeit in die Tat umsetzen. Für ein Südtirol in dem wir gerne und gut leben können”, so die Grünen.