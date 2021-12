Heiliger Nikolaus schenkt Freude

Tabland – Der alljährliche Gedenktag des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember ist vor allem für die Kinder ein zentrales Fest im Jahreskreis.

Zum Nikolaustag ruft die Katholische Jungschar Südtirols das Bild eines menschenfreundlichen Beschützers, der sich besonders für Kinder einsetzt, ins Bewusstsein.

Am 6. Dezember, Gedenktag des Heiligen Nikolaus erinnern wir uns an den Schutzpatron der Kinder und feiern ihn. Der heilige Nikolaus hat sich ganz besonders der Bedürfnisse und Wünsche der Kinder angenommen, sich tatkräftig für ihre Anliegen stark gemacht und gilt heute als ihr Schutzpatron. Die Katholische Jungschar Südtirols, als größte Kinderorganisation in Südtirol, setzt sich mit dem Nikolaus Hand in Hand uneingeschränkt für Kinder ein. Er ist das Symbol für soziales Handeln und somit Verkünder der Frohbotschaft der Liebe und Geborgenheit in Gott. Beschützen, helfen, beschenken, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen, sind die wesentlichen Aspekte des Nikolausfestes.

Bräuche und Feiern am Nikolaustag

Der Nikolaustag ist vor allem für Kinder ein besonderer und freudiger Tag, denn der Heilige Nikolaus ist Gabenbringer. Seine Geschenke sollen an die guten Taten des Heiligen erinnern und gleichzeitig die frohe Botschaft vom baldigen Kommen des Christkindes übermitteln. Zu Beginn der Adventszeit steht der Heilige Nikolaus im Mittelpunkt verschiedener Feiern und Bräuche. „Wir rufen dazu auf, die Nikolausfeiern- und Umzüge angstfrei zu gestalten. Der Heilige Nikolaus soll die Kinder nicht ermahnen, sondern er ist ihr Freund. Er hört den Kindern zu, soll für sie Vorbild sein und stärkt sie“, erklärt Elsa Platzgummer, dritte Vorsitzende der Jungschar. Für die Nikolausfeier in der Kirche hat die Katholische Jungschar Südtirols in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Familienverband Südtirols eine Feiervorlage ausgearbeitet, die auf der Homepage der Jungschar heruntergeladen werden kann.

Von Haus zu Haus in Tabland

Einige Jungschar- und Minigruppen in Südtirol gestalten den Nikolaustag in den Gemeinden aktiv mit. Die dritte Jungscharvorsitzende Elsa Platzgummer ist Gruppenleiterin der Jungschargruppe Tabland, die schon seit einigen Jahren Umzüge und Hausbesuche am Nikolaustag organisieren. „Nicht nur die Gruppenleiter:innen unserer Jungschargruppe, die den Nikolaus darstellen, sondern auch die Kinder freuen sich immer sehr auf den Nikolaustag. Verkleidet als Engel und kleine Teufel begleiten sie den Nikolaus“, erzählt Platzgummer und merkt an, dass die Kinder ihre Kostüme zum Teil selbst basteln und den Nikolaustag mitgestalten können. Auch dieses Jahr wieder zieht die Tablander Gruppe von Haus zu Haus, aufgrund der Pandemie finden die Besuche im Freien und mit wenigen Personen statt.